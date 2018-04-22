Еврейские фамилии: что в них зашифровано

Еврейские фамилии в большинстве случаев образовывались по тем же принципам, что и русские: от имен родителей, прозвищ, профессий, места жительства. Но есть у евреев фамилии, которые представляют собой аббревиатуры. В них зашифрованы определенные словосочетания. Как же они появились?

Фамилии-«аббревиатуры»

Фамилии у евреев стали появляться лишь в конце XVIII столетия. Очень много евреев проживало на территории Австрийской империи. И в 1787 году императором Иосифом II был издан закон, обязывавший всех евреев иметь наследственные фамилии. Иногда они присваивались властями. Но сами евреи предпочитали так называемые фамилии-аббревиатуры, в которых «зашифровывалась» информация об их носителях. Их можно подразделить на несколько категорий

«Религиозные» фамилии

В таких фамилиях зашифровывались словосочетания, имеющие отношение к религии. Например, простая, казалось бы, еврейская фамилия Зак расшифровывается как «семя святых».

Самыми распространенными еврейскими фамилиями изначально являлись Коэн и Леви. Слово «коэн» на самом деле означало статус священнослужителя в иудаизме, а «левит» — помощника священнослужителя. Впоследствии религиозные статусы превратились в фамилии, а от них стали образовываться другие фамилии. Например, фамилия Кац является аббревиатурой от «кохен-цедек» («праведный коэн»), Каждан — аббревиатура от арамейского выражения

«Каханэй шлухэй ди-рахамана нинху» («Коэны — посланники Милосердного»).

Поскольку коэны считали себя потомками первосвященника Аарона, то указание на это имя могло тоже входить в состав фамилии. Так, в фамилии Мазе зашифровано сочетание «ми-зера Ахарон ха-кохен» («из семени Аарона-первосвященника»). Фамилии, начинающиеся с «Мос-», обычно давались в честь пророка Моисея (например, Мосс или Мозес).

На происхождение от левитов указывают такие фамилии-аббревиатуры, как Сегал, Шагал, Сагал, Сигал (от «сеган левия» — «помощник-левит»).

Патронимические фамилии

Эти фамилии-аббревиатуры образовывались от имени или прозвища родоначальника, часто раввина или духовного учителя. Так, фамилия Маршак, которую носил знаменитый советский детский поэт, представляет собой сложную аббревиатуру от «морену рабену Шломо Клугер», что в переводе означает «учитель наш, господин наш, Соломон Мудрый». Фамилия не менее знаменитого современного врача и общественного деятеля Леонида Рошаля означает: «рабби Шломо Лурия». Фамилия Магарик содержит первые буквы сочетания «учитель наш рабби Йосеф Каро». Йосефом Каро звали раввина, жившего в XVI веке и составившего свод религиозных законов «Шулхан арух».

Многие такие патронимы начинаются с «Бахар-», «Бар-» или «Бр-». Это сокращение от «бен ха-рав» или «бен-рабби», что означает: «сын раввина». Следующая часть «шифра» — имя раввина-родоначальника. Примеры таких фамилий — Богорад («сын рабби Давида»), Богораз («сын рабби Залмана»), Бараш («сын рабби Шимона»), Брик («сын рабби Иосифа Коэна»), Брилль («сын рабби Иегуды-Лейба»).

«Профессиональные» фамилии

Как правило, они связаны с профессиональной деятельностью предков в религиозных общинах. Среди них — Макар («мекаддеш ришон» — «благословляющий первым»), Шуб («шохэт у-водэк» — «резник, проверяющий кошерность мяса»), Шур («шохэт вэ-рав» — «резник и раввин»), Шац («шлиах-циббур» — «посланник общины»), Шабад («шлиах бэт-дин» — «посланник суда»), Рок («рош кэхилла» — «глава общины»), Рабад («рош бэт-дин» — «глава суда»), Дац («даян цэдэк» — «праведный судья»).

Орнаментальные фамилии

К ним можно отнести фамилии на иврите, образованные от цитат из Библии. Так, фамилия Каталхерман — это производное от выражения «ке-таль Хермон» («как роса на Хермоне»). Маскилейсон — от «маскил ле-эйтан» («учение Эйтана», в синодальном переводе — «Учение Ефама»).

«Декоративные» фамилии

Они представляют собой аббревиатуры словосочетаний, указывающих на какие-либо понятия или предметы. Так, фамилия Иомдин означает «йом дин» («Судный день»), Ионтеф/Ионтев — «йом тов» («праздник»), Гурарий — «гур-арье» — «львенок».

«Искусственные» фамилии