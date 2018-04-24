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Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации
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Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении антироссийских санкций в связи с политикой России на юго‐востоке Украины. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД G7 в канадском городе Торонто.
В документе отмечается, что решение об ужесточении санкций против РФ может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».
Вместе с тем, сообщается, что санкции против России могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.
В заявлении глав МИД на саммите в Торонто внешнеполитические действия РФ характеризуются как «дестабилизирующие». России приписываются обвинения во «вмешательстве в демократические системы других стран».
Несмотря на это, министры стран G7 считают, что с Россией следует взаимодействовать по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы» при условии, что Российской Федерацией будут выполнены все международные обязательства.
Высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав G7 заявил, что страны «большой семерки» открыты к сотрудничеству и диалогу с Россией. Однако Запад по‐прежнему возлагает на РФ ответственность за последние мировые события.
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Комментарии1  Ещё 13 источников 
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