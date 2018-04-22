Мошенница избавила пенсионерку от «порчи» и от нескольких десятков тысяч рублей

Жительница Кич-Городецкого района Вологодской области обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже 75 тысяч рублей. По словам потерпевшей, под предлогом магического ритуала, у ней украли все ее сбережения, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Вологодской области.

Сообщается, что пенсионерка впустила к себе в дом незнакомую особу с просьбой о ночлеге. Женщина не отказала незнакомке и разрешила преступнице переночевать. За непринужденным разговором мошенница сообщила пенсионерке, что на ней лежит «порча» и необходимо срочно ее снять.

Кроме того, по словам аферистки, на всех «деньгах в доме тоже сглаз», который также нужно срочно устранить. Доверчивая женщина отдала «чародейке» 75 тысяч рублей, завернутые в газету. После чего, согласно процедуре обещанного ритуала, легла спать.

Проснувшись, хозяйка дома не обнаружила ни таинственной незнакомки, ни своих сбережений. Вскоре пенсионерка уже подробно рассказала о происшествии полицейским, которые по указанным преметам оперативно нашли преступницу.

Российские «ведьмы» и «колдуны» собираются организовать свое «магическое ремесло» согласно букве закона. Сейчас некоторые инициативные «чародеи» и экстрасенсы» работают над единым реестром оккультных услуг. Таким образом они планируют в будущем полностью избавиться от шарлатанов в своей магической отрасли.