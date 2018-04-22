«Недовольный жизнью кот» стал звездой Инстаграма

Наводящий своим злобным взглядом страх лысый кот из США стал звездой мирового интернет-пространства. Сфинкс по кличке Локи живет в Нью-Йорке и даже не подозревает, какую популярность завоевал в сети.

Более шестидесяти тысяч пользователей Инстаграма подписаны на страничку этого необычного кота. На первый взгляд, он кажется очень злым, однако подписчики, давно следящие за его жизнью, уверены, что Локи очень добрый кот. По словам фолловеров, не стоит судить по обложке ни людей, ни животных, так как внешность зачастую бывает обманчива. Порой милые и пушистые представители семейства кошачьих могут нанести человеку вред, оставив царапины, а это безобидное лысое существо, по заверению его поклонников, не сможет себе позволить впустить в кого-нибудь когти или укусить.

Пользователи сети обожают этого, казалось бы, вечно недовольного кота, и с каждым днем в его микроблоге увеличивается количество подписчиков. Странички домашних животных в сети действительно завоевывают огромную популярность. Люди, не имеющие по тем или иным причинам возможности завести домашних питомцев, восполняют этот недостаток и наслаждаются ими виртуально, следя за жизнью популярных зверьков. Безусловно, Локи — кот на любителя, но несмотря на это, он имеет свою большую аудиторию. «Недовольный жизнью» «Смешной какой! И правда, кажется, будто он расстроен» «Я думаю, у него все хорошо. Просто внешность такая» «На мой взгляд, милейшее создание!»

Далеко от Локи купается в лайках еще один популярный и интересный представитель животного мира. В Японии живет собака, которая по количеству подписчиков является конкурентом американского кота. Необычные уши Гомы привлекают много внимания, а подписчиков в её микроблоге насчитывается порядка 65 тысяч.

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