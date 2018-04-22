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Лидером чешских коммунистов переизбран Войтех Филип
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Лидером чешских коммунистов переизбран Войтех Филип 

ТАСС 1 час назад
НИМБУРК /Центральная Чехия/, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер нижней палаты чешского парламента Войтех Филип переизбран в субботу вечером председателем Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ). На состоявшемся в богемском Нимбурке отчетно-выборном съезде партии ему отдали голоса 165 делегатов. Его соперник в борьбе за высший партийный пост Йозеф Скала получил значительно меньшую поддержку у соратников.
Филип, комментируя журналистам итоги съезда, сообщил, что "коммунисты продолжат переговоры с [победившим на октябрьских парламентских выборах в республике политическим] движением АНО ["Акция недовольных граждан"] и социал-демократами о поддержке формируемой ими правительственной коалиции". КПЧМ выдвинет требования к кадровому составу кабинета министров.
"Мы хотим принимать участие в рассмотрении кандидатур на посты некоторых министров. Нельзя назначать [на них политиков], которые вызовут конфликт [с интересами той части общества, которую представляет компартия]", — сказал Филип. Формирующаяся правительственная коалиция АНО и социал-демократов не сможет обойтись без поддержки парламентской фракции КПЧМ.
Войтех Филип (63 года) возглавляет КПЧМ с 2005 года. «Предполагается, что очередной съезд компартии состоится в 2020 году», — отметил он.
Поздравление от премьера
Филипа в Twitter поздравил с переизбранием лидер АНО, действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которому поручил формирование правительства президент республики Милош Земан.
"Поздравляю Войтеха Филипа с переизбранием председателем КПЧМ. Рассчитываю на [конструктивные] переговоры [АНО] с коммунистами и социал-демократами. Надеюсь, что они не затянутся. Пусть быстрее будет создано правительство, опирающееся на доверие [парламентского большинства]", — подчеркнул Бабиш.
На съезде выступил президент Чехии
Центральным событием съезда стало выступление перед делегатами Милоша Земана, призвавшего коммунистов поддержать правительственную коалицию социал-демократов и АНО. Действующий президент стал первым из чешских лидеров, который после 1989 года в Чехословакии принял приглашение посетить съезд КПЧМ.
"Я с удовольствием принял ваше приглашение, потому что считаю, что президент обязан встречаться со всеми парламентскими субъектами и обмениваться с ними взглядами [по актуальным политическим вопросам]", — сказал Земан.
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