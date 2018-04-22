Журналистские расследования за 16—22 апреля

Сотрудник Администрации президента прямым текстом говорит главе одного из районов Подмосковья , что ему нужно написать заявление об отставке, или за его судьбу никто не ручается; один из руководителей ФСБ обрисовывает схемы, по которым в России сажают губернаторов и глав регионов — это не описание сценария к остросюжетному фильму, а буквальное содержание бесед, в которых пришлось участвовать главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну , когда он вступил в конфронтацию с губернатором Андреем Воробьевым . После продолжительного противостояния с правительством Московской области Александр Шестун решил обратиться за помощью к президенту и обнародовал записи разговоров, которые хранил около года.

Источник: ПАСМИ

Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту Фигурант дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки на « Адмиралтейских верфях Валерий Пшеничный умер не от неоказания медицинской помощи. Он не наложил на себя руки. Его не мучили условиями содержания, как это практикуют с другими заключенными. Его просто запытали, а потом убили. И даже не старались скрыть следы. Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ) сделали однозначный вывод, исключив версию о суициде.

Источник: Новая газета

Полтора миллиарда из бюджета на строительство резиденции губернатора

Стали известны размеры трат, понесенных правительством Ямала на строительство так называемой дальней дачи губернатора Дмитрия Кобылкина . База отдыха на озере Варчаты построена от лица регионального инвестфонда «Ямал». В него под предлогом инновационных инвестиций уходят бюджетные миллиарды и без конкурсов распределяются среди подрядчиков, обладающих признаками аффилированности. После вскрытия схемы глава ЯНАО привлек представителей Счетной палаты округа, чтобы навести порядок в сомнительных сделках. Он также пытается спешно вернуть построенный объект в госсобственность, но местные ГУПы брать на себя ответственность отказываются, всячески затягивая процесс.

Источник: ПАСМИ

Выгодно, но опасно. Миллиардеры отказались от инвестиций в мусорный бизнес

Искандара Махмудова и Активность экологов и жителей Киржачского района Владимирской области , которые с лета прошлого года протестовали против планов строительства в районе крупной станции по переработке мусора, напугала совладельцев УГМК и миллиардеров из списка Forbes Андрея Бокарева . Они собирались стать основными инвесторами строительства, но отказались от проекта. По данным источников, такое решение бизнесмены приняли именно из-за протестов местных жителей: высокий уровень социальной напряжённости в регионе несёт для предпринимателей политические и экономические риски.

Источник: Life

Подняли угольную пыль

Окружение экс-губернатора Кемеровской области снова под ударом, оно нервничает и вынуждает некогда легендарного политического тяжеловеса цепляться за руководящее кресло — чем и вызвано стремительное избрание Амана Тулеева спикером местного парламента. Элита Кемеровской области, похоже, опасается повторения событий осени 2016 года, когда Кузбасс привлек внимание Москвы в ходе расследования «Дела Захарченко», полковника антикоррупционного ведомства МВД , в ходе обысков и ареста которого были изъяты 8 миллиардов рублей. Тогда десант в Кемерово оперативников ФСБ обернулся серьезными потерями в «команде Тулеева».

Источник: Новая газета

Тросик смерти. Как МЧС проверяет торговые комплексы только для галочки

Трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», где погибло 60 человек, большинство из которых были маленькими детьми, ничему не учит владельцев других заведений по всей России, да и МЧС, которая должна их проверять. Люди в «Зимней вишне» не смогли спастись, потому что аварийные выходы были закрыты тросами с замками. Теперь жители Омска выкладывают свежие видео точно таких же тросов на эвакуационных выходах местного торгового центра «Континент», хотя местное МЧС только что отчитывалось о проверках всех ТЦ в городе.

Источник: Life

Депутат Госдумы лоббирует захват земель Минобороны

Власти Балтийска — главной базы Балтфлота — в ходе кампании по захвату частных и муниципальных земель, посягнули на территории Минобороны, где располагаются важные военные объекты. Эти объекты чуть не ушли под контроль бизнесмена, скрывающегося от правоохранителей в Польше . В попытках получить под контроль лакомые куски земли чиновники используют всевозможные рычаги, в том числе, и представителя Калининградской области в Госдуме.

Источник: ПАСМИ

Пахучий быт Сердюкова Васильевой : соседи рассказали скандальные детали

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева вновь оказались в центре скандала. На сей раз речь о ситуации в их элитном доме в Молочном переулке. Соседи утверждают: после того, как Сердюков стал главой ТСЖ, счета за коммуналку увеличились в два раза, здание пришло в упадок — буквально поросло мхом. А запахи из апартаментов Сердюкова и Васильевой мешали жить остальным квартирантам.

Источник: МК Дело «Балтстроя» пополнилось объектами ФСО

В деле о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево появился новый эпизод. К материалам этого расследования приобщены другие — об афере с бюджетными средствами при ремонте комплекса госдач «Воробьевы горы». Фигуранты остались прежние — это руководство группы компаний (ГК) «Балтстрой». Впрочем, для них это стало обыденной ситуацией. Балтстроевцы — основные участники еще пяти расследований о хищении госденег, за плечами у них судимость за аналогичные преступления. Несмотря на это, следственные органы не объединяют все многочисленные дела в единое производство, а почему-то настаивают, что в каждом случае действовала отдельная преступная группа. Что только на руку самим представителям «Балтстроя».

Как ФСБ решила блокировать Telegram из-за планов Дурова по криптовалюте

Безуспешная блокировка мессенджера Telegram в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon Google и других провайдеров, в последние дни активно обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ, курирующего в том числе вопросы СОРМ (оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в сетях связи с помощью технических средств. — РБК ) и представителями других профильных ведомств. В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему».

Источник: РБК Власти Уфы через суд выселяют жителей домов из-за расширения дороги

В столице Башкирии городские власти судятся с жителями старых деревянных домов, на месте которых будет строиться жилой комплекс «Уфимский кремль». Добившись судебной оценки стоимости участков, заниженной в несколько раз по сравнению с рыночной стоимостью, администрация планирует из бюджетных средств выплатить эти деньги вместо застройщика. Несколько семей рискуют остаться на улице, потому что этих средств не хватает на покупку жилья.

Источник: МБХ-Медиа