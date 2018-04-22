Журналистские расследования за 16—22 апреля 

«Тебя переедут катком» — генерал ФСБ угрожает в Администрации президента
Сотрудник Администрации президента прямым текстом говорит главе одного из районов Подмосковья, что ему нужно написать заявление об отставке, или за его судьбу никто не ручается; один из руководителей ФСБ обрисовывает схемы, по которым в России сажают губернаторов и глав регионов — это не описание сценария к остросюжетному фильму, а буквальное содержание бесед, в которых пришлось участвовать главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, когда он вступил в конфронтацию с губернатором Андреем Воробьевым. После продолжительного противостояния с правительством Московской области Александр Шестун решил обратиться за помощью к президенту и обнародовал записи разговоров, которые хранил около года.
Источник: ПАСМИ
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту Фигурант дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки на «Адмиралтейских верфях» Валерий Пшеничный умер не от неоказания медицинской помощи. Он не наложил на себя руки. Его не мучили условиями содержания, как это практикуют с другими заключенными. Его просто запытали, а потом убили. И даже не старались скрыть следы. Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ) сделали однозначный вывод, исключив версию о суициде.
Источник: Новая газета
Полтора миллиарда из бюджета на строительство резиденции губернатора
Стали известны размеры трат, понесенных правительством Ямала на строительство так называемой дальней дачи губернатора Дмитрия Кобылкина. База отдыха на озере Варчаты построена от лица регионального инвестфонда «Ямал». В него под предлогом инновационных инвестиций уходят бюджетные миллиарды и без конкурсов распределяются среди подрядчиков, обладающих признаками аффилированности. После вскрытия схемы глава ЯНАО привлек представителей Счетной палаты округа, чтобы навести порядок в сомнительных сделках. Он также пытается спешно вернуть построенный объект в госсобственность, но местные ГУПы брать на себя ответственность отказываются, всячески затягивая процесс.
Источник: ПАСМИ
Выгодно, но опасно. Миллиардеры отказались от инвестиций в мусорный бизнес
Активность экологов и жителей Киржачского района Владимирской области, которые с лета прошлого года протестовали против планов строительства в районе крупной станции по переработке мусора, напугала совладельцев УГМК и миллиардеров из списка Forbes Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. Они собирались стать основными инвесторами строительства, но отказались от проекта. По данным источников, такое решение бизнесмены приняли именно из-за протестов местных жителей: высокий уровень социальной напряжённости в регионе несёт для предпринимателей политические и экономические риски.
Источник: Life
Подняли угольную пыль
Окружение экс-губернатора Кемеровской области снова под ударом, оно нервничает и вынуждает некогда легендарного политического тяжеловеса цепляться за руководящее кресло — чем и вызвано стремительное избрание Амана Тулеева спикером местного парламента. Элита Кемеровской области, похоже, опасается повторения событий осени 2016 года, когда Кузбасс привлек внимание Москвы в ходе расследования «Дела Захарченко», полковника антикоррупционного ведомства МВД, в ходе обысков и ареста которого были изъяты 8 миллиардов рублей. Тогда десант в Кемерово оперативников ФСБ обернулся серьезными потерями в «команде Тулеева».
Источник: Новая газета
Тросик смерти. Как МЧС проверяет торговые комплексы только для галочки
Трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», где погибло 60 человек, большинство из которых были маленькими детьми, ничему не учит владельцев других заведений по всей России, да и МЧС, которая должна их проверять. Люди в «Зимней вишне» не смогли спастись, потому что аварийные выходы были закрыты тросами с замками. Теперь жители Омска выкладывают свежие видео точно таких же тросов на эвакуационных выходах местного торгового центра «Континент», хотя местное МЧС только что отчитывалось о проверках всех ТЦ в городе.
Источник: Life
Депутат Госдумы лоббирует захват земель Минобороны
Власти Балтийска — главной базы Балтфлота — в ходе кампании по захвату частных и муниципальных земель, посягнули на территории Минобороны, где располагаются важные военные объекты. Эти объекты чуть не ушли под контроль бизнесмена, скрывающегося от правоохранителей в Польше. В попытках получить под контроль лакомые куски земли чиновники используют всевозможные рычаги, в том числе, и представителя Калининградской области в Госдуме.
Источник: ПАСМИ
Пахучий быт Сердюкова и Васильевой: соседи рассказали скандальные детали
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева вновь оказались в центре скандала. На сей раз речь о ситуации в их элитном доме в Молочном переулке. Соседи утверждают: после того, как Сердюков стал главой ТСЖ, счета за коммуналку увеличились в два раза, здание пришло в упадок — буквально поросло мхом. А запахи из апартаментов Сердюкова и Васильевой мешали жить остальным квартирантам.
Источник: МК Дело «Балтстроя» пополнилось объектами ФСО
В деле о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево появился новый эпизод. К материалам этого расследования приобщены другие — об афере с бюджетными средствами при ремонте комплекса госдач «Воробьевы горы». Фигуранты остались прежние — это руководство группы компаний (ГК) «Балтстрой». Впрочем, для них это стало обыденной ситуацией. Балтстроевцы — основные участники еще пяти расследований о хищении госденег, за плечами у них судимость за аналогичные преступления. Несмотря на это, следственные органы не объединяют все многочисленные дела в единое производство, а почему-то настаивают, что в каждом случае действовала отдельная преступная группа. Что только на руку самим представителям «Балтстроя».
Источник: Росбалт
Как ФСБ решила блокировать Telegram из-за планов Дурова по криптовалюте
Безуспешная блокировка мессенджера Telegram в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon, Google и других провайдеров, в последние дни активно обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ, курирующего в том числе вопросы СОРМ (оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в сетях связи с помощью технических средств. — РБК) и представителями других профильных ведомств. В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему».
Источник: РБК Власти Уфы через суд выселяют жителей домов из-за расширения дороги
В столице Башкирии городские власти судятся с жителями старых деревянных домов, на месте которых будет строиться жилой комплекс «Уфимский кремль». Добившись судебной оценки стоимости участков, заниженной в несколько раз по сравнению с рыночной стоимостью, администрация планирует из бюджетных средств выплатить эти деньги вместо застройщика. Несколько семей рискуют остаться на улице, потому что этих средств не хватает на покупку жилья.
Источник: МБХ-Медиа
Новая должность и новые привилегии ушедшего в отставку Амана Тулеева, силовики и чиновники — захватчики крымского побережья, разоблачения Бастрыкина в отношении семьи Дерипаска, стройка века Игоря Сечина и грандиозный недострой губернатора Ямала — в дайджесте ПАСМИ «Журналистские расследования за 9—15 апреля».