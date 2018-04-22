Полиция Франции нашла золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

Французская полиция арестовала двух человек, которые неделю тому назад похитили ценную реликвию из Археологического музея в городе Нант на западе страны.

Речь идет о шедевре ювелирного искусства XVI века — золотом ковчеге с останками сердца королевы Анны Бретонской. Она была супругой двух французских королей — Карла VIII и Людовика XII и была похоронена после смерти в 1514 году в королевской усыпальнице — соборе Сен-Дени рядом с Парижем.

Сердце Анны Бертонской хранилось сначала в золотом сосуде в семейной гробнице в Бретани, откуда происходила родом, а затем помещено в реликварий овальной формы, сделанный из тонко выделанного золота и увенчанный короной из лилий и клевера. Реликвию удалось спасти во время Французской революции, и, начиная с 1886 года, она хранилась в Археологическом музее Нанта.

Вместе с ковчегом из музея были похищены старинные монеты и золотая индуистская статуэтка. Все эти предметы также были обнаружены полицией. Грабителями 22 и 23 лет предъявлены обвинения в создании преступной группировки и краже предметов, имеющих культурную и историческую ценность.