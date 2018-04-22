Дзебик и морские чудовища

Москвич Александр Дзебисашвили с группой товарищей совершил путешествие на весьма сомнительном надувном плавсредстве вдоль берегов Папуа. По пути Дзебик посетил ряд экзотических островов, где познакомился с нелегкой жизнью простых пуасов. «Лента.ру» публикует окончание рассказа отважного путешественника, в котором вас ожидают встреча с уже полюбившимися героями, а так же морской дьявол, кровожадные акулы, ядовитые кораллы, отъезд самурая и 30 килограммов зеленых бананов.

16 января, острова Kri и Mansuar

Пасмурно. Штиль. Отлив. Течение на запад — 4 километра в час. Вышли в 10 часов, к часу дня дошли до острова Kri. Встали на песчаной косе среди хоумстэев. Напротив деревня: куча детей и отдыхающих. В деревне большая церковь. Появился интернет. При отливе песчаная коса соединяет острова Kri и Mansuar.

С приливом обошли Mansuar и встали с северной стороны. По прежнему трудно найти свободный пляж — сплошные мангровые заросли или крутой склон, редкие пляжи заняты домиками. Начало темнеть, и мы причалили возле полуразрушенных строений. Неширокая полоска земли — метров 30 — между морем и мангровым болотом вся завалена полусгнившими досками, какими-то палками и мусором с моря. Стада муравьев. Зато на дереве возле домика, на высоте моей головы, растет большая орхидея. Точно такие можно купить в «Ашане» в горшках. А теперь вот увидел ее и в дикой природе. Несколько раз мимо пролетал «благородный красно-зеленый попугай».

Утром пришли два аборигена на лодке и объяснили, что они здесь строятся. Разговаривали дружелюбно и помогли нам грузиться.

Стас не ест говядину. Иван — вегетарианец. Денис пробует на зуб все вокруг. Кен ест все, что найдет в море и на берегу. Я ем кашу и пью чай с сахаром. У нас рис, немного овсянки, кукурузная крупа, кукурузная вермишель, лапша типа «доширак» и некоторое количество быстро гниющих овощей. Пока еще есть лаймы. Хочется мяса или хотя бы рыбы. Встречные лодки вопросы о рыбе игнорируют. Самим нам поймать рыбу пока не удается, хотя она косяками ходит вокруг катамарана.

18 января, остров Airborek

Прошли вдоль банки Manta point. У банки стояли группой пара судов и несколько лодок. Видимо, поджидали мантов. Манты — это такие большие скаты, которых из-за внешнего сходства еще называют морскими дьяволами. Но к лодкам мы близко подходить не стали и ныряли в стороне. Было очень красиво плыть в стае синих и зеленых «аквариумных» неончиков.

Подошли к острову Airborek. Вокруг острова пляжи и мели. Много домиков. Причалы. Несколько дорогих «ресорт» — 1 миллион рупий в сутки (5 тысяч рублей) за постой, есть магазин. Полно отдыхающих. Купили 57 литров воды.

Кену надоело с нами путешествовать, и он нас покинул. Он уже успел побывать в 85 странах, а теперь оседлает свой велосипед и поедет дальше. Счастливого пути, самурай!

Встали на заброшенной ресорте. Из песка торчит обломанная доска с надписью: «… buaya!» (крокодил).

В мангровых зарослях полно рыбок — илистый прыгун. Этим рыбкам больше нравится прыгать по берегу или лазить по корням, чем плавать.

19 января, остров Pef Пасмурно. Весь день без остановки льет теплый дождь. Все мокрое. Сверху вода, снизу вода и писать хочется. Но не холодно.

Дошли до красивейшего залива на острове Pef. Внутри залива множество небольших, но высоких известняковых островков. Берега обрывистые, нависающие, с гротами и пещерами, внизу мангровые заросли. В глубине воды видны ярко оранжевые и черные кораллы.

Купили у местного рыбака две рыбы за 50 рупий. Удобных стоянок нет. Со стороны моря встали на пляж с навесом и надписью «Только для гостей ресорты». Здесь недалеко расположена очень крутая ресорта для дайверов, где, по словам Стаса, берут в сутки по 300 долларов с носа. Пока Стас чистил рыбу к берегу подошли четыре маленькие акулы. Стас быстро поймал двух с берега, насадив на крючок потроха. Вскоре за своей долей пришли две двухметровые акулы. Купаться мне расхотелось. У берега заметил колючую рыбу-шар и ската.

20 января, море, мелкие островки

Двигались дальше. Солнечно. Встречный ветер. Стоянка на островке с заброшенным садом. Огромное дерево манго. Плоды высоко и мелкие. Банановая роща с собранными плодами. На самой высокой пальме висела гроздь зеленых бананов. Мы их зачем-то срезали, использовав пилу на длинной палке. Ловили найденной тут же сеткой. Какое там, гроздь весила больше 30 килограммов. Бананы зеленые, твердые, с липким соком. Теперь возим их с собой. Подплывали двое на лодке, угостили нас рыбешкой. Теперь мне совестно за похищенные бананы.

21 января, остров Waigeo

Солнечно. Двигаясь вдоль западного берега острова Waigeo, посетили пару очень красивых островков с белым песком и пальмами и дошли до большого залива с NW от Waigeo.

Много маленьких высоких скалистых островков. Скалы — то ли ракушечник, то ли известняк, а может вулканического происхождения. Ноздреватые, как сыр, и торчат острыми гребнями.

22 января, остров Mi Сплошная облачность. Ночью и утром дождь. Прошли проливом между островами на север. Встречное течение около двух километров в час. В воде плывет много мусора.

Дошли до северной оконечности острова Mi. Штиль. Мертвая зыбь около одного метра. Скалы темно-коричневые, округлые, а не острые, как перед этим. До экватора оставалось всего 8 километров, но дальше Стас идти наотрез отказался. С открытого моря пошла зыбь, и он, не доверяя лодке и собственному опыту, решил перестраховаться. До этого зыби практически не было, видимо, ее гасили течения и мели между островами.

Стас по ходу постоянно меняет планы. Первоначально мы собирались дойти до островов Wajag, значительно севернее Вайгео, но затем Стас взял Ивана и Кена. Назад повернули из-за того, что вечером 25 января Ивану нужно было вернуться в Вайсае, чтобы успеть там на самолет. В результате потеряли почти неделю.

Подойти вплотную к экватору и отступить… Досадно очень!

Зашли в маленькую деревеньку с церковью. Купили две рыбешки и каких-то лопухов, говорят, съедобных. В деревне к чужакам видимо не привыкли, собрались толпой и смотрели на нас во все глаза.

Вечером заглянули еще в одну деревеньку с мечетью и одной улицей с 30-сантиметровым бетонным покрытием. В местной лавке купили пирожки с лапшой.

23 января, море, острова

Идем в Вайсай. На одном острове видели покинутое селение. Маленькие домики на высоких сваях с заколоченными или запертыми на замок дверями. Одичавшие козы в кустах. Навес с лодкой, откуда к нам бросился, непрерывно мяукая, очень худой рыжий кот и начал истошно ластиться. Я предложил отвезти его в деревню, но Стас воспротивился, и кот остался жить на своем острове.

Вечером встали на сильно заиленном пляже в глубине мангров. При подходе к берегу перед носом катамарана на бешеной скорости пронеслись две большие черепахи. А на берегу нас окружила толпа отшельников (раков).

24 января, остров Waigeo

Легкая облачность. Слабый NNW. Приблизились к Вайсаю. Встали в 10 километрах от него на острове на территории ресорты без людей. Для сокращения маршрута прошли узким проливом между островом Gam и Waigeo. В проливе сильное течение на восток — 3-4 километра в час.

25 января. Вайсай (остров Waigeo)

Штиль. То дождь, то солнце. Пришли в Вайсай, который местные гордо именуют Вайсай-сити. Шли 4 дня, чтобы отвезти Ивана к парому в Соронг. У нас еще осталось 10 дней. И не совсем понятно, как их использовать.

26 января, вдоль острова Waigeo

Ночью и утром дождь, пасмурно, штиль. Стояли напротив города, на острове со следами правления прежнего президента Индонезии — полуразвалившийся причал, какие-то постройки, бетонная дорожка вокруг острова, заброшенный парк, наверху острова, в зарослях, монумент с якорем. В Индонезии встречается множество разваливающихся монументов из недавнего прошлого.

Была идея пойти на восток. Там большой залив с крокодилами, манграми, но без удобных стоянок. Последнее стало главным аргументом против. Эх, сюда бы нашу «Папандопулу» (большой крейсерский катамаран — прим. ред), на которой мы на Сахалин и в Швецию ходили. В результате пошли на запад, на остров с кораллами.

Сегодня встретил черепаху размером с тумбочку на колесиках. Я плыл в маске и замер, а она, как корова, драла водоросли метрах в пяти подо мной. Потом вытянула голову вверх и приподнялась на передних ластах, разглядывая меня. Я не шевелился минуты три, пока течение не отнесло меня метров на 30 от черепахи. А когда попробовал снова приблизиться, она снялась и плавно ушла в глубину.

От берега метров на 100-200 идет мель, глубиной от по колено — до по пояс, с кораллами, за которые страшно зацепиться животом, потому что они сплошь покрыты очень жгучими тварями. А потом крутой обрыв в бездну на 700 метров (вулканический рельеф дна). По склонам обрыва растут кораллы, в которых обитают тучи разноцветных рыбок. А в мрачной черноте провала порой появляются жуткие тени очень приличного размера.

27 января, банка Manta point

Солнечно, штиль. Повторно подошли к банке Manta point, но теперь с другой стороны. Зацепились веревкой за коралл и полезли в воду. Банка знаменита тем, что здесь часто встречаются манты. Огромные скаты питаются здесь планктоном. Чтобы их увидеть, сюда привозят довольно много туристов.

Мель по грудь и почти отвесный провал в темную глубину на полкилометра. На краю провала кипит жизнь. Растут разнообразные кораллы, а возле них тучами снуют разноцветные рыбки. Чем глубже, тем крупнее.

Завис у края обрыва и долго смотрел в жутковатую глубину, где проплывали метровые рыбины, похожие на тунца. Вдруг рыбины рванули в сторону, а на их месте показался силуэт крупной акулы. Трудно оценить размер в глубине почти на пределе видимости. Но большая. Сразу захотелось быть поближе к лодке на мелководье. Когда вернулся, Стас уже сидел на катамаране.

— Акулу видел? — встретил он меня вопросом.

Оказалось, что Стас видел двух полутораметровых акул совсем рядом от себя. А подплывший Денис рассказал, что его обогнала почти двухметровая. Мы забрались на катамаран и ушли подальше от опасного места.

Пройдя около километра вдоль мели, Стас заметил торчащую, словно перископ, голову черепахи метрах в 30-ти впереди. Я напялил маску и подкрался к краю обрыва, недалеко от которого мирно паслась черепаха. А вот тут я реально чуть не обделался… Прямо из-под меня, шаркнув хвостом по колену, вылетела черная в серых точечках манта и, взмахнув крыльями, резко ушла в глубину, показав мне светлое брюхо. Я наблюдал ее всего секунды полторы. Да и манта была не очень большая — размах метра полтора. С меня размером, если я руки в стороны расставлю. Но от этой картинки меня до сих пор колбасит. Позже, немного успокоившись, я заметил и черепаху. Она плавала в море, метрах в 20-ти от края мели. Но сунуться на глубину я на этот раз уже побоялся.

28 января, остров Waigeo

Ночью наблюдали Южный крест. Днем раздуло. Ветер NNW, 6 метров в секунду. Переменная облачность. Стояли на стоянке с мостками. Ныряли. Вечером встали на острове с разрушенным хоумстеем, где уже стояли раньше. Напилили кокосов. Утром Стас отдал за них 100 000 рупий (500 рублей) огорченным хозяевам.

29 января, море, остров Fam Преимущественно солнечно. Ветер NNW, 6 метров в секунду. Волна до одного метра. Дошли до острова Fam.

На острове залив с сильно изрезанным, скалистым рельефом. Скалы, как сыр, все в дырках и острые. На одной из скал смотровая площадка, к которой ведет полуразрушенная лестница. Внутри залива дорогая ресорта. Снаружи на якорях стоят две двухмачтовые шхуны бутафорского вида с убранными парусами. По заливу катают на лодках туристов.

Встали на узком перешейке рядом с домиком местных деревенских. Вскоре они пришли общаться. Я выпросил у них пирогу прокатиться. Пирога одноместная, гребная, выдолблена из бревна, с двумя аутригерами из веток. Довольно ходкая, но Дениса не держит. Аборигены доставали нас половину ночи, но утром привезли мутноватой воды из колодца.

30 января, море, остров Fam Преимущественно солнечно, ветер несильный, NNW. Накат 0,5 метра. Устроили дневку. Бездельничал в тенечке. Купался в мутной воде. Мутило. То ли от воды, то ли от жары. Вечером, вскрывая кокос, порезал палец парангом.

31 января, острова

Переменная облачность. Слабый ветер. Прошли вдоль Фама. По пути зашли на небольшой островок. Островок похож на кальдеру. Проход внутрь шириной метров пять, внутри пара жилых домов и лодки. Смотрю вокруг и вспоминаю нашу бухту Броутона на Курильском острове Симушир. Там была кальдера в 5 километров диаметром и раньше располагалась база подводных лодок.

Оттуда перешли на островок севернее острова Пеф. На острове красивый пляж, заброшенные постройки, две худющие собаки, старые манговые деревья, пальмы, крыланы, огромные крабы в корнях.

1-2 февраля, остров Пеф Устроили дневку. Пасмурно, тихо. Кашеварим с расчетом на собак. Стас поймал небольшую акулку и бросил на берег. Собаки сразу же из-за нее подрались и потащили в лес прятать. Крабы тоже не остались без угощения — всю ночь скреблись вокруг палаток, гремели котлами, шуршали фантиками, дрались из-за очисток от манго. Утром Денис обнаружил в своем ботинке нового жильца, который принялся его отгонять, щелкая клешнями.

Обошли еще раз Пеф. Несмотря на невероятной красоты природу, ходить по одним и тем же местам уже надоело. Да и отпуск заканчивается. Мы с Денисом все чаще обсуждаем обратную дорогу. Стас временем не стеснен. К нему в Вайсай приезжают друзья на смену нам с Денисом, и он планирует продолжить путешествовать уже с новым экипажем.

Уже в темноте дошли до стоянки с длинным пирсом напротив Manta point. Расположились на старом месте.

3 февраля

Тихо, пасмурно. Не очень быстро собрались и приблизились к Manta point для заключительного шноркинга. Но тут некстати подошла большая туча с дождем и сильным ветром. Я предложил переждать фронт за мелью, но Стас отказался слушать и погнал к берегу. Впрочем, ветер был сильнее и — главное — дольше, чем от обычной тучи. Стоя за мелью, мы скорее всего не смогли бы поплавать из-за волны, захлестывающей трубку. И пережидать ветер пришлось бы на сквозняке достаточно долго.

Но уже на пути к берегу мы пошли по возрастающей волне. К тому же, торопясь уйти от шторма, Стас дал полный газ, и катамаран пару раз опасно зарылся носом в волну. Могли и перевернуться напоследок.

Добравшись до берега, укрылись за крутыми берегами в заливе от волны и ветра. Но и выйти оттуда против ветра уже не смогли. Пытались найти проход в следующий залив, очень неопределенно нарисованный на гугл-карте. Нашли пещеру. Пещера представляла собой тоннель шириной метров 6 и длиной метров 50, исчезающий под водой во время прилива.

К вечеру ветер утих, и ночью мы пришли на остров с заброшенным парком напротив Вайсая. Завтра остается дойти до причала в Вайсае и купить билеты на speedboat. За два часа она перевезет нас в Соронг. Переночуем у Бени и утром — в аэропорт.

Когда мы разбили лагерь, поужинали и перепаковали вещи, я взял ласты и пошел к морю. В Москве зима, когда еще повезет поплавать в теплом море. Море оказалось полным светящегося планктона. Необыкновенные ощущения испытываешь, плавая в такой воде. Я представил себя кометой, окруженной сиянием. Но в конце концов как следует разогнавшись, комета поймала плавками маленькую жгучую медузу.

4 февраля, Соронг, домой

Соронг и Беня встретили нас с Денисом чрезвычайно тепло. Аэропорт — кондиционированной прохладой. В аэропорту мы узнали, что наш рейс в Джакарту давно отменен. Взамен нам предложили полететь в Макасар:

— А вам разве не надо в Макасар? А оттуда уже полетите в Джакарту.

Рейс на Макасар вылетал (по расписанию) на час раньше. А мы еще спорили вчера — задержат, или улетит раньше? Хорошо, что приехали за три часа. Впрочем, и этот рейс все равно задержали на час. Возможно, чтобы собрать на него всех бедолаг вроде нас.

Билеты из Джакарты в Москву мы брали с большим запасом. Так что, даже несмотря на весь авиа-бардак, успели вовремя.