Командование ВМС США сломало порядок ротации авианосцев из-за России

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем « Гарри Трумэн » в связи с «растущими вызовами со стороны России » может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев, сообщает издание Defense News.

По данным издания, возможный отказ от передислокации авианосца «Гарри Трумэн» в Персидский залив в рамках регулярной ротации все еще рассматриваются военным командованием ВМС США на самых высоких уровнях на фоне планов Пентагона «использовать свои силы для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая », передает ТАСС

Если командование решить оставить АУГ в Средиземноморье, то это нарушит порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, введенный еще во время операции «Буря в пустыне» (1991 год).

«Присутствие авианосца рядом с российскими стратегическими интересами также тесно связано с недавно представленной Стратегией национальной обороны, в которой заявлено, что «стратегическое соперничество между государствами, теперь становится главным вопросом для национальной безопасности США», отмечает издание.

Напомним, в субботу авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в Средиземном море.