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Комличенко и Базелюк не смогли отличиться, их команды проиграли дома
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Комличенко и Базелюк не смогли отличиться, их команды проиграли дома 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российские форварды в чешской лиге не лучшим образом себя проявили в субботу. «Млада Болеслав» дома проиграла «Фаставу» (0:1), Николай Комличенко провел на поле полтора тайма. «Зброёвка» не имела шансов в игре против «Виктории» (1:3), выход Константина Базелюка на 18 минут ничего не изменил.
Протокол игры
Млада Болеслав
Фастав Злин
67' Вукадинович Вукадин (0:1)
Полачек Мартин • Пощек Лукаш • Токач Ладислав • Сусняр Александар • Кржапка Антонин • Tomas Ladra • Янош Адам • Валента Иржи • Michal Hubinek 79' (Конате Тьемоко (79') • Мареш Петер 53' (Пржикрыл Томаш (53') • Комличенко Николай 68' (Магера Лукаш (68')
Запасные: Матейовски Марек • Халуш Матей • Веймола Людек • Jiri Katerinak
Зламал Зденек • Матеёв Роберт 45' (Джафич Аднан (45') • Jonathan Bijimine • Гайич Зоран • Бартошак Лукаш • Экпай Убонг • Гнаничек Йосеф • Механович Мирзад 90' (Богёйль Жан-Давид (90') • Йирачек ПетрХольцер Даниель • Вукадинович Вукадин
Запасные: Железник Лукаш • Достал Якуб • Adam Tkadlec
21 апреля. Стадион «Местски».
Протокол игры
Зброёвка
Виктория Пльзень
26' Чермак Алеш (0:1)
32' Чермак Алеш (0:2)
48' Чермак Алеш (0:3)
(1:3) Аширу Мусефиу 81'
Мелихарек Душан • Ondrej Sukup • Павлик Петр • Криштуфек Лукаш • Лутонский Милан • Rafael Acosta II • Седлак Ян 65' (Antonin Rusek (65') • Томас Пилик • Полак Ян • Аширу Мусефиу • Шкода Михал 72' (Базелюк Константин (72')
Запасные: Киянскас Тадас • Югар Мартин • Chico Gomes • Галоуска ПавелКрейчи Ладислав III  Козачик Матуш • Гавел Милан • Ржезник РадимГубник РоманЛимберски Давид 61' (Коваржик Ян (61') • Земан Мартин 87' (Петржела Милан (87') • Горава Томаш • Чермак Алеш 75' (Хори Томаш (75') • Грошовски Патрик • Копич Ян • Бакош Марек
Запасные: Иваншиц АндреасГрушка АлешЖивулич Диего • Гаек Томаш
21 апреля. Стадион «Местски Брно» (Брно).
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