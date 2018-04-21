За что отвечали прапорщики в Советской армии

Прапорщик — от старинного слова «прапор» (знамя). В России это звание появилось при Алексее Михайловиче, который стал назначать знаменосцами самых лучших бойцов, в награду за храбрость. При Петре I прапорщиками стали называть младших офицеров пехоты и кавалерии. Каким же был статус прапорщика в Советской армии?

Когда появилось звание прапорщика

В 1917 году, как известно, офицерские чины в российской армии отменили. Вместе с прочими чинами был отменен и чин прапорщика. Затем офицерские звания в Красной Армии все же появились, но прапорщика так и не вернули. Звание «прапорщик» вновь появилось в Советской армии в 1972 году. Министерство обороны пришло к выводу, что должности, занимаемые старшинами и младшими лейтенантами, сможет занять отдельная категория военнослужащих — прапорщики (на флоте мичманы). Таким образом, получилось, что прапорщик в Советской армии — это отдельный вид военнослужащих, не относящихся ни к солдатам, ни к офицерам, однако при этом четко обозначивший между ними границу.

Как становились прапорщиками

Воинское звание прапорщика присваивалось человеку после окончания специальных прапорщицких школ. В них курсантам преподавались основы боевого искусства, военной психологии и педагогики и необходимые предметы по военным дисциплинам. Воинское звание присваивалось лишь после окончания школы. Обучаться в этих школах могли люди с высшим образованием.

Какими были обязанности прапорщиков

Фигура прапорщика вошла в армейский фольклор, как образ заевшегося и нагловатого персонажа, находящегося исключительно где-нибудь при складе и занимающегося спекуляцией армейским имуществом. Разумеется, бывало и такое. Тем не менее к подавляющему большинству прапорщиков Советской армии этот типаж имеет мало отношения.

Прапорщики занимали в армии множество разных должностей. Они действительно могли заведовать складами, но кроме того, они могли быть и писарями при штабе, и служили по медицинской части — фельдшерами. Были прапорщики и старшинами рот.

Обязанности старшины роты, как известно, очень многообразны. Человек, занимающий эту должность, наблюдает за несением службы рядовыми солдатами и сержантами, контролирует порядок и дисциплину в роте, отвечает за сохранность имущества, в том числе, и личных вещей солдат, которые хранятся в кладовой до демобилизации и так далее. В случае нештатной ситуации, когда нет офицера, старшина должен взять на себя его обязанности. Старшина отвечает перед командиром роты за порядок и дисциплину в подразделении. Он является непосредственным организатором внутреннего распорядка. Старшина имеет право назначать солдатам наказание и требовать его выполнения. Таким образом, прапорщик, который является старшиной роты — это, по сути, «правая рука» офицера, человек, который в любой момент должен быть готовым взять на себя командирские функции.

Собственно, так и было. По своему служебному положению, обязанностям и правам прапорщики занимали место, близкое к младшим офицерам, они были их ближайшими помощниками и начальниками для солдат и сержантов (старшин) одной с ними части. По статусу прапорщик был в этот период выше старшины и ниже младшего лейтенанта. С 1981 года было введено вышестоящее звание «старший прапорщик», соответствовавше

е дореволюционному «зауряд-прапорщи

ку». Во флоте званию прапорщика соответствовало звание «мичман».

Ситуация в настоящее время

В 2008 году министром обороны звание «прапорщик» было упразднено. Видимо, образ вороватого заведующего складом в погонах прапорщика все же сыграл свою роль, перекрыв всю несомненную пользу, которую толковые прапорщики приносили Вооруженным силам. Однако в настоящее время это звание собираются вернуть в армию, исключив, впрочем, из обязанностей прапорщика заведование складами и базами.