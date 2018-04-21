Ещё
Почему на царство русских правителей венчали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему на царство русских правителей венчали 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Венчание на царство — это особый политический обряд и церковная церемония, которые было привнесено на Русь, предположительно, Софией Палеолог, бабушкой Ивана Грозного. Этот обычай, складывавшийся на Руси в течение нескольких поколений монархов, включил в себя и помазание на царство, особый вид миропомазания.
Византийских басилевсов, кстати, помазали елеем, а не миром, что имело совершенно иную смысловую нагрузку.
Вторичное же помазание миром (а миропомазание происходит один раз в жизни христианина, во время Крещения) символически приближало сам статус царя ко Христу, что и позволило в своё время Ивану Грозному сказать: «Как человек я грешен, но как царь — свят».
Само слово «венец» происходит от греческого στέφανος (stefanos), которое, в сою очередь, является производным от глагола, означающего «опоясывать», «окружать стеной, защищая», «соединять» или «воссоединять». Когда византийские императоры венчались на царство, они принимали венец ответственности за защиту своего государства, буквально «замыкали государство собой».
Христианство же внесло и свой сакральный смысл. Терновый венец Христа был, в том числе, и короной, опоясывающей, по сути, все человечество. Также стоит вспомнить, что «венец» означает и некий итог пути. А потому венчание на царство в христианской традиции стало восприниматься не только как некий итог политических амбиций конкретного человека, который теперь обязуется быть каменной стеной для своей страны. Царь, по сути, брал на себя ответственность быть «достойным Христа» и нести это бремя до самой смерти.
Кириллица: последние новости
Почему Меншиков сильно изменился перед смертью Почему некоторые казаки приняли ислам Какие русские фамилии имею аристократическое происхождение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США71
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной28
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина138
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство64
Европа против санкций. Что дальше?140
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение