Почему на царство русских правителей венчали

Венчание на царство — это особый политический обряд и церковная церемония, которые было привнесено на Русь, предположительно, Софией Палеолог, бабушкой Ивана Грозного . Этот обычай, складывавшийся на Руси в течение нескольких поколений монархов, включил в себя и помазание на царство, особый вид миропомазания.

Византийских басилевсов, кстати, помазали елеем, а не миром, что имело совершенно иную смысловую нагрузку.

Вторичное же помазание миром (а миропомазание происходит один раз в жизни христианина, во время Крещения) символически приближало сам статус царя ко Христу, что и позволило в своё время Ивану Грозному сказать: «Как человек я грешен, но как царь — свят».

Само слово «венец» происходит от греческого στέφανος (stefanos), которое, в сою очередь, является производным от глагола, означающего «опоясывать», «окружать стеной, защищая», «соединять» или «воссоединять». Когда византийские императоры венчались на царство, они принимали венец ответственности за защиту своего государства, буквально «замыкали государство собой».

Христианство же внесло и свой сакральный смысл. Терновый венец Христа был, в том числе, и короной, опоясывающей, по сути, все человечество. Также стоит вспомнить, что «венец» означает и некий итог пути. А потому венчание на царство в христианской традиции стало восприниматься не только как некий итог политических амбиций конкретного человека, который теперь обязуется быть каменной стеной для своей страны. Царь, по сути, брал на себя ответственность быть «достойным Христа» и нести это бремя до самой смерти.