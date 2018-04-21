Сбербанк провел хакатон для талантливых школьников

1 марта этого года Сбербанк и фонд «Вклад в будущее» запустили «Академию искусственного интеллекта». Математическим натурам со всей страны предложили поучиться созданию технологий искусственного интеллекта. Пятьдесят пять тысяч школьников от Калининграда до Находки через интернет приняли участие в соревнованиях по решению специальных задач. Сто из них встретились сегодня в Москве на финальном хакатоне, сообщил телеканал «360».

Сбербанк делает вклад в будущее, инвестируя в юные умы. «Академия искусственного интеллекта» подводит итоги масштабных компьютерных соревнований среди школьников. 55 000 детей из более, чем ста городов России , сначала прошли обучение по программе создания искусственного интеллекта. А потом смогли попробовать себя в технологии будущего. Сегодня финальный хакатон. Говоря простым языком — марафон программирования. Только не для профессионалов, а для ребят от 13 до 18 лет.

Предварительные соревнования по созданию искусственного интеллекта выявили сто сильнейших кибер-учеников. Теперь им предстоит решить задачу посложнее. Детально предсказать порядок действий в той же Доте, только с большим количеством данных. Лев Мальцев приехал из Новоаганска — маленького поселка в Ханты-Мансийском автономном округе . Сегодня он празднует 18-летие, вдали от дома. Но шанс поучаствовать в таком масштабном событии — для него дорогой подарок.

Просто как новость, что Сбербанк, школа искусственного интеллекта обучает, и я задумывался раньше, но думал, что это слишком сложно, и надо мне сначала в институт пойти, а потом увидел, что у них соревнования сразу, и затянуло как-то, интересно. Учитывая, что я из общеобразовательной школы, там скажем, даже атмосфера другая

— Лев Мальцев, участник.

Среди участников хакатона — восемь девочек. В погоне за глобальной мечтой они не уступают в создании «искусственного интеллекта» сильному полу.

Это, например, помочь совершенствоваться гугл-переводчикам, яндес-переводчикам, чтобы они переводили не всякую ахинею, а что-то приближенное к настоящему языку

На то, чтобы решить финальную задачу, участникам даны четыре часа. Подсказки и шпаргалки здесь не пройдут. После подведения итогов, эксперты Академии проведут с финалистами собеседования, чтобы убедиться, в уникальности способностей каждого из них.

«Академия искусственного интеллекта» ставит перед собой задачу не просто найти гениев, а увлечь и взрастить талантливых специалистов. За искусственным интеллектом будущее — уверен президент Сбербанка — Герман Греф . Он выступил перед участниками хакатона с лекцией и рассказал, что через восемь лет привычный мир изменится. Нанороботы будут во всех сферах жизни. И для того, чтобы управлять «Искусственным интеллектом» — нужны кадры. Уже сейчас эта профессиональная сфера — невероятно востребована.

Мы с ребятами пытались оценить, сколько мы зарабатываем на искусственном интеллекте, наша чистая прибыль за 2017 год составила 13,5 миллиардов долларов, в составе этой прибыли мы имеем последствия применения технологий искусственного интеллекта от 2 до 3 миллиардов долларов

— Герман Греф, президент Сбербанка.

Десять финалистов в качестве гран-при получит денежные призы, сертификат на «Исполнение мечты», а также возможность дальнейшего обучения в Москве. В следующем году, обещает Сбербанк, эта олимпиада будет уже зачетной для победителей при поступлении в ведущие ВУЗы страны.