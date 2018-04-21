Могучий резерв: зачем в СССР проводили парады физкультурников

Парады физкультурников пользовались огромной популярностью среди советских граждан. И это неудивительно: со столь мощным, зрелищным и массовым мероприятием мог сравниться разве что военный парад. Однако если цели проведения последнего что называется лежат на поверхности, то зачем нужен был парад физкультурников, не совсем понятно.

История физкультурных парадов

Самый первый физкультурный парад, на котором присутствовал еще сам Ленин, состоялся 25 мая 1919 года на Красной площади столицы. Участниками парада преимущественно являлись отряды Всеобуча, то есть те, кто прошел обязательную военную подготовку. С 1918 года такую подготовку обязаны были проходить все трудящиеся от 18 до 40 лет.

Стоит заметить, что до 1939 года, когда и появился день физкультурника, подобные парады проходили нерегулярно и чаще всего приурочивались к другим крупным событиям и датам. Например, в 1928 году это была спартакиада, посвященная принятию первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, а в 1937 году поводом стали юбилей революции и создание Конституции СССР.

Несмотря на некую хаотичность физкультурных мероприятий, с каждым годом количество их участников неуклонно росло: в 1924 году — 18 тысяч человек, в 1928 — 30 тысяч, в 1931 году — 40 тысяч, в 1932 — 70 тысяч, в 1933 — 80 тысяч.

К организации парадов привлекали самых лучших режиссеров, сценаристов, художников, композиторов. Так ставил выступления многих участников физкультурных шествий известный балетмейстер Большого театра Моисеев, а эскизы костюмов рисовал театральный художник Федоровский

С 1945 года, который ознаменовался победой советской армии над фашистскими захватчиками, парады физкультурников приобрели особый размах и зрелищность. Однако уже через 9 лет состоялось последнее физкультурное шествие.

Если хочешь быть здоров, закаляйся!

Одной из основных целей проведения физкультурных парадов являлась прежде всего пропаганда здорового образа жизни. Подтянутые, стройные фигуры участников шествия, сила и ловкость их движений должны были приводить зрителей в восторг и, конечно, рождать стремление стать такими же.

Вообще спорту и физкультуре в частности в то время уделялось колоссальное внимание. Изображения колонн участников физкультурных парадов печатались на почтовых марках, отрывных календарях, агитационных плакатах.

Кроме этого сразу после окончания Великой Отечественной войны во многих вузах открылись факультеты физического воспитания. В учебных заведениях появились уроки физкультуры, а также спортивные секции. В 1923 году было организовано первое всесоюзное физкультурно-спортивное общество «Динамо», в 1935 — «Спартак»

В 1931 году был утвержден проект комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). С тех пор для многих советских людей физкультура стала обязательным занятием. Несмотря на это, ГТО стало весьма популярным комплексом, особенно среди молодежи, а значок — заветной наградой. Именно обладатели подобных наград зачастую и становились участниками физкультурных парадов.

Могучий резерв

Однако наиглавнейшей причиной пропаганды здорового образа жизни в целом и проведения шествий физкультурников в частности было повышение обороноспособности страны. Об этом свидетельствуют и агитационные лозунги, которые участники парада проносили перед зрителями («Физкультурники — могучий резерв Красной Армии и Военно-морского флота!»), так и тематика подобных мероприятий («Готовим будущих героев»).

К слову сказать, в то время все сферы жизни и деятельности советских граждан были подчинены возможным военным действиям. Всем известно, что многие заводы в СССР, выпускающие товары народного потребления, были устроены таким образом, что могли в мгновение ока переквалифицироваться на производство оружия или военной техники. То же самое относилось и к спорту. Так счастливые обладатели значков ГТО во время войны получили большое количество наград. Некоторые связывают этот факт с отличной физической подготовкой.

Физкультурные парады стали демонстрацией силы рядовых советских граждан. Ведь всем известно, что торжественное шествие 1941 года, участники которого сразу после мероприятия отправились на фронт, привело в бешенство самого Гитлера. Именно для поднятия духа жителей СССР, и одновременно для устрашения противника, и проводились парады физкультурников.