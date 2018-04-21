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«Королева маршрутки» удивила жителей Владивостока
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«Королева маршрутки» удивила жителей Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жителей Владивостока удивила необычная пассажирка одного из городских маршрутных автобусов, сообщает PRIMPRESS.
На голове женщины волосы были собраны в большой пучок, который венчала настоящая корона.
Кроме того, у пассажирки было много украшений на шее и запястье, а сумка была украшена золотистыми вставками. Все это дало пользователям основание назвать женщину «королевой маршрутки».
В комментариях к посту интернет-пользователи посмеялись над внешним видом горожанки.
«Она в автобусе, наверное, на королевском седле кондуктора сидит».
«Какая прелесть. Вот на таких земля держится на своей оси».
«Встали, челядь, и уступили место королеве…»
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