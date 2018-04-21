«Королева маршрутки» удивила жителей Владивостока

Жителей Владивостока удивила необычная пассажирка одного из городских маршрутных автобусов, сообщает PRIMPRESS.

На голове женщины волосы были собраны в большой пучок, который венчала настоящая корона.

Кроме того, у пассажирки было много украшений на шее и запястье, а сумка была украшена золотистыми вставками. Все это дало пользователям основание назвать женщину «королевой маршрутки».

В комментариях к посту интернет-пользователи посмеялись над внешним видом горожанки.

«Она в автобусе, наверное, на королевском седле кондуктора сидит».

«Какая прелесть. Вот на таких земля держится на своей оси».

«Встали, челядь, и уступили место королеве…»