Жители Севастополя убрали 50 несанкционированных свалок 

В Севастополе проводится работа по уборке города. Об этом сегодня рассказал прессе начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Евгений Романенко.
Романенко подвел итоги общегородского месяца чистоты, в рамках которого прошли два общегородских субботника. В субботниках приняли участие более 8 тысяч жителей города, в том числе представители общественных организаций и органов исполнительной власти.
«Были убраны общественные территории, территории пляжных зон, объектов культурного наследия, — рассказал Романенко. — Всего было очищено порядка 400 тысяч квадратных метров территории».
Жители города также убрали около 50 несанкционированных свалок.