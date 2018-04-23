Жители Севастополя убрали 50 несанкционированных свалок

Севастополе проводится работа по уборке города. Об этом сегодня рассказал прессе начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Евгений Романенко

Романенко подвел итоги общегородского месяца чистоты, в рамках которого прошли два общегородских субботника. В субботниках приняли участие более 8 тысяч жителей города, в том числе представители общественных организаций и органов исполнительной власти.

«Были убраны общественные территории, территории пляжных зон, объектов культурного наследия, — рассказал Романенко. — Всего было очищено порядка 400 тысяч квадратных метров территории».

Жители города также убрали около 50 несанкционированных свалок.