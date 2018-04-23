Ещё
Жители Севастополя убрали 50 несанкционированных свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Севастополя убрали 50 несанкционированных свалок 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Севастополе проводится работа по уборке города. Об этом сегодня рассказал прессе начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Евгений Романенко.
Романенко подвел итоги общегородского месяца чистоты, в рамках которого прошли два общегородских субботника. В субботниках приняли участие более 8 тысяч жителей города, в том числе представители общественных организаций и органов исполнительной власти.
«Были убраны общественные территории, территории пляжных зон, объектов культурного наследия, — рассказал Романенко. — Всего было очищено порядка 400 тысяч квадратных метров территории».
Жители города также убрали около 50 несанкционированных свалок.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным «Я Цивилева не знал, его предложил Путин». Тулеев отверг возможность противостояния с врио главы Кузбасса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57459
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»218
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение