На грани жизни и смерти: люди, которые выжили вопреки всему

Устраивая своим киногероям испытание посреди открытого океана, под палящим солнцем и в снежных горах, за основу картины многие режиссеры берут реальную историю. В отличие от актеров героям этих историй никто не рассказывает сценарий будущих событий и не объясняет, что делать, чтобы выжить. Рассчитывать им приходится только на свои силы, смекалку и удачу. Эти 10 историй доказывают, что, действуя на пределе своих возможностей, даже в самой суровой схватке с природой, можно избежать встречи со старухой с косой.

Крушение «Эссекса»

В 1820 году китобойное судно «Эссекс», бороздившее просторы южной части Тихого океана, атаковал кашалот. Судно получило пробоину и затонуло. Команда из 20 человек успела перебраться в шлюпки, прихватив с собой запасы продовольствия и пресной воды на два дня. Спасенную провизию растянули на пару недель. После того, как закончилась пресная вода, моряки полоскали рот морской водой и пили собственную мочу. Когда команда находилась уже на грани смерти от жажды, на горизонте показался необитаемый остров.

Исчерпав за неделю почти все ресурсы острова, члены экипажа «Эссекса» решают возобновить плавание в поисках нового острова. Но взятых с собой запасов еды оказывается слишком мало на столь длительное путешествие и один за другим моряки начинают умирать. Ради того, чтобы выжить, оставшиеся члены экипажа решают съесть тела своих умерших товарищей. 18 февраля 1821 года британское китобойное судно «Индиан» заметило первую лодку с тремя оставшимися моряками. 23 февраля китобойное судно «Дофин» спасло еще двух моряков с другой лодки; трое моряков, оставшихся на острове, также были спасены. Три члена экипажа «Эссекса» с третьей шлюпки погибли в море.

Хосе Сальвадор Альваренга

В декабре 2012 года лодка рыбака Хосе Сальвадора Альваренга попала в сильный шторм. Хосе вместе с 15-летним сыном его друга унесло в открытый океан. Радиосвязь и мотор на лодке вышли из строя, и все, что оставалось рыбакам, это пытаться выжить и надеяться, что их найдут. Питались они рыбой, морскими черепахами, собственной кровью и дождевой водой. Организм юноши не выдержал такого рациона, и спустя 4 месяца он умер. Лодка Хосе еще долго дрейфовала в океане, пока не прибилась к берегу — судно вынесло к Маршалловым островам. Местные жители отвезли Хосе в столицу, откуда его отправили домой в Мексику . После возвращения Хосе частично потерял память, и ряд вопросов, связанных с его выживанием, так и остается без ответа.

Арон Ралстон

В мае 2003 года, когда Арон пересекал каньон Блю Джон в национальном парке Каньонлэндс штата Юта, его правую руку зажало под валуном. После того как закончились последние запасы еды и воды, Арон оказался перед выбором: жить или умереть. Выбраться из ловушки можно было только один путем — отрезав себе кисть руки. С травматическим шоком и страдая от сильной кровопотери, альпинист блуждал по пустыне, пока не встретил туристов из Нидерландов

Арон Ралстон стал прототипом главного героя фильма «127 часов» режиссера Дэнни Бойла

Мексиканские рыбаки

Иисус Видана Лопес, Сальвадор Ордоньес и Лусио Рендон почти 10 месяцев дрейфовали в Тихом океане, прежде чем их нашли. Выживали они, питаясь сырой рыбой и птицами и утоляя жажду соленой и дождевой водой. Их лодка была обнаружена в районе Маршалловых островов японским рыбацким судном.

Харрисон Окене

В 30 километрах от побережья Нигерии в мае 2013 года затонул буксир. Погибли все члены экипажа, кроме судового повара. Харрисон же родился в рубашке: ему удалось найти каюту, в которой образовался воздушный карман. В этой каюте, на глубине 30 метров, он провел 62 часа. Кока нашли водолазы, которых направили для поисков и подъема тел членов экипажа.

Эд Стаффорд

Британский исследователь и бывший капитан британской армии стал первым в мире человеком, который пешком прошел вдоль всей реки Амазонки. Благополучное окончание пешей экспедиции продолжительностью 859 дней вдохновило его на новый эксперимент — добровольно стать жителем необитаемого острова. Без инструментов, вещей и одежды 60 дней он пытался выжить на острове архипелага Фиджи . Жизнь на острове он сам документировал на камеру. То, как ему удалось продержаться на острове, и какие навыки выживания он использовал, можно увидеть в фильме канала Discovery «Голое выживание».

Мауро Проспери

Во время проходящего через Сахару «Марафона в песках» в 1994 году итальянский полицейский Мауро Проспери сбился с дороги и заблудился в пустыне. Когда у него закончилась вода, он решил покончить жизнь самоубийством, перерезав себе вены. Но из-за недостатка воды в организме кровь была слишком густой и быстро свернулась. Видимо, сочтя это за знак, Мауро нашел в себе силы продолжить путь. Через 5 дней его нашла семья кочевников.

Чтобы выжить, марафонец пил мочу и кровь летучих мышей, которых он нашел в мусульманской святыне. В общей сложности Мауро провел в пустыне 9 дней. За время своих скитаний он потерял 18 кг.

Норман Оллестад

19 февраля 1979 года во время снежной бури в Калифорнийских горах на высоте более двух километров разбился самолет. Единственным выжившим в авиакатастрофе стал 11-летний мальчик Норман. Норману, несмотря на юный возраст и отсутствие помощи, удалось спуститься с горы целым и невредимым.

Спустя 30 лет Норман написал книгу «Без ума от бури», в которой рассказал подробно о событиях тех дней и о том, как ему удалось выжить.

Рики Меги

В 2001 году австралийские фермеры нашли мужчину, который больше походил на скелет, обтянутый кожей. Он не помнил толком, как оказался один на один с природой, а его воспоминания представляли собой бессвязные обрывки: вот он едет по малонаселенной местности на авто, а вот он лежит лицом вниз, присыпанный землей, а вокруг него носится стая динго. Несколько дней он скитался в поисках людей, пока, в конце концов, не решил остановиться. Он построил шалаш, в котором жил следующие три месяца, питаясь кузнечиками, пиявками и лягушками.

Стивен Каллахэн

Осенью 1981 года на построенной собственными силами лодке Стивен попал в сильный шторм. Разбушевавшаяся стихия лишила его судна, и Стивену пришлось дрейфовать на спасательном плоту размером менее 2 метров. С затонувшей лодки он успел прихватить спальный мешок, аварийный комплект, аппарат для производства питьевой воды и руководство Дугала Робертсона по выживанию в море. Незапланированный «круиз» продолжался 76 дней, пока 20 апреля 1982 года плот не вынесло к острову Мари Галант, где Стивена обнаружили рыбаки.