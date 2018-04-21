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Больной ВИЧ активист приковал себя к дубу и облился боярышником по совету Петра Толстого
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Больной ВИЧ активист приковал себя к дубу и облился боярышником по совету Петра Толстого 

Newsru.com 45 минут назад
Фото: Newsru.com
Петербуржский активист приковал себя к дубу и облился боярышником — своей акцией Борис Конаков напомнил о  совете
вице-спикера Думы Петра Толстого лечиться народными средствами.
"Бумага"
сообщает, что акция прошла на площади Искусств в Петербурге. Там ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя цепью к дубу и облился боярышником.
Конаков признал, что у прохожих акция особого интереса не вызвала: «Прошло всё без происшествий. Внимания особого не привлекли. Был дождь, поэтому редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим».
Фотографию с акции опубликовал в твиттере Давид Френкель.
ВИЧ-положительный художник-активист последовал совету Петра Толстого: приковал себя к дубу и обливается боярышником pic.twitter.com/eZWhm2BWRr
— Dave Frenkel (@merr1k) 21 апреля 2018 г.
Тема здравоохранения вышла на первый план на фоне обсуждения в Думе запрета на импорт лекарств из США. В ток-шоу на государственном телеканале Петр Толстой посоветовал больному гипертонией политологу вместо лекарств из стран «вероятного противника» пользоваться народными средствами: «Вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте». Позже он пожаловался на то, что возмутившиеся этим пользователи интернета не понимают его шуток.
13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции. На неделе в Минздраве
заявили, что Россия пока не может отказаться от зарубежных лекарств.
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