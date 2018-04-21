Больной ВИЧ активист приковал себя к дубу и облился боярышником по совету Петра Толстого

Петербуржский активист приковал себя к дубу и облился боярышником — своей акцией Борис Конаков напомнил о совете

"Бумага"

сообщает, что акция прошла на площади Искусств в Петербурге . Там ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя цепью к дубу и облился боярышником.

Конаков признал, что у прохожих акция особого интереса не вызвала: «Прошло всё без происшествий. Внимания особого не привлекли. Был дождь, поэтому редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим».

Фотографию с акции опубликовал в твиттере Давид Френкель

ВИЧ-положительный художник-активист последовал совету Петра Толстого: приковал себя к дубу и обливается боярышником pic.twitter.com/eZWhm2BWRr

— Dave Frenkel (@merr1k) 21 апреля 2018 г.

Тема здравоохранения вышла на первый план на фоне обсуждения в Думе запрета на импорт лекарств из США . В ток-шоу на государственном телеканале Петр Толстой посоветовал больному гипертонией политологу вместо лекарств из стран «вероятного противника» пользоваться народными средствами: «Вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте». Позже он пожаловался на то, что возмутившиеся этим пользователи интернета не понимают его шуток.

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции. На неделе в Минздраве

заявили, что Россия пока не может отказаться от зарубежных лекарств.