Под Генеральском спасатели вытащили из воды тело дайвера

Под Саратовом произошло ЧП — в Волге утонул человек во время подводной охоты.

В селе Генеральское спасатели вытащили из воды труп любителя дайвинга. Водолазы ПСС Затон областной службы несколько часов искали тело в районе села, и обнаружили утонувшего мужчину, который пропал во время подводной охоты.

Дайверу было 36 лет, он занимался подводной охотой вместе с другом. Как рассказал приятель друга, он потерял сознание во время погружения и не смог спасти товарища.

Как сообщил специальный корреспондент «Новостей Саратова», мужчина попытался сам отыскать пострадавшего, но не смог и вызвал спасателей. На место прибыли водолазы областной службы спасения. Тело мужчины спасатели передали сотрудникам оперативно-следственной группы.