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Под Генеральском спасатели вытащили из воды тело дайвера
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Под Генеральском спасатели вытащили из воды тело дайвера 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Под Саратовом произошло ЧП — в Волге утонул человек во время подводной охоты.
В селе Генеральское спасатели вытащили из воды труп любителя дайвинга. Водолазы ПСС Затон областной службы несколько часов искали тело в районе села, и обнаружили утонувшего мужчину, который пропал во время подводной охоты.
Дайверу было 36 лет, он занимался подводной охотой вместе с другом. Как рассказал приятель друга, он потерял сознание во время погружения и не смог спасти товарища.
Как сообщил специальный корреспондент «Новостей Саратова», мужчина попытался сам отыскать пострадавшего, но не смог и вызвал спасателей. На место прибыли водолазы областной службы спасения. Тело мужчины спасатели передали сотрудникам оперативно-следственной группы.
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