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«Монстрацию» отправили на Вторчермет из соображений безопасности
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«Монстрацию» отправили на Вторчермет из соображений безопасности 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение «Монстрации». Правда, чиновники посчитали, что шествие может быть небезопасным, поэтому перенесли его из центра Екатеринбурга на Вторчермет, об этом сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал».
Организаторы «Монстрации» получили ответ из регионального министерства общественной безопасности. В документе чиновники предлагают перенести шествие из центра Екатеринбурга на Вторчермет: по их мнению, монстрантам следует начать шествие от Сухоложской,5, далее пройти по аллее до перекрестка улиц Ферганская и Титова, а затем по Ферганской до пересечения с Агрономической, а завершить действо в парке Камвольного кобмината.
«Такое решение чиновников ввергает, конечно же, в токсичную тоску. Парк у Камвольного комбината — это место, куда власти любят ссылать обманутых дольщиков, когда эти несчастные хотят провести очередной митинг. Это такая пограничная, окраинная среда. Маргиналия, чистой воды. Понятно, что в таких условиях не получится полноценно «на других посмотреть и себя показать». Поэтому, решением я расстроен, конечно. Новое место значительно повышает порог соучастия. Если раньше любой мог прийти в центр и стать монстрантом. Это было легко. Теперь все значительно сложнее. Усилий придется прикладывать больше. И главное — непонятно, в чем мы провинились?» — приводит ЕТВ слова организатора «Монстрации» Семена Чиркова.
В ответе министерства говорится о том, что «монстрация» не имеет никакого отношения к празднованию дня весны и труда, а это «может не позволить сотрудникам Министерства и полиции в должной мере обеспечить в полной мере мирный характер проводимых мероприятий, общественную безопасность и правопорядок».
По словам организатора, окончательное решение о том, состоится «Монстрация» или нет, еще не принято, поэтому этот вопрос будет вынесен на голосование.
Напомним, в прошлом году «Монстрация» не состоялась из-за разногласий, возникших между организаторами и свердловскими властями. а также бумажной волокиты.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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