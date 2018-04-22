«Монстрацию» отправили на Вторчермет из соображений безопасности 

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение «Монстрации». Правда, чиновники посчитали, что шествие может быть небезопасным, поэтому перенесли его из центра Екатеринбурга на Вторчермет, об этом сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал».
Организаторы «Монстрации» получили ответ из регионального министерства общественной безопасности. В документе чиновники предлагают перенести шествие из центра Екатеринбурга на Вторчермет: по их мнению, монстрантам следует начать шествие от Сухоложской,5, далее пройти по аллее до перекрестка улиц Ферганская и Титова, а затем по Ферганской до пересечения с Агрономической, а завершить действо в парке Камвольного кобмината.
«Такое решение чиновников ввергает, конечно же, в токсичную тоску. Парк у Камвольного комбината — это место, куда власти любят ссылать обманутых дольщиков, когда эти несчастные хотят провести очередной митинг. Это такая пограничная, окраинная среда. Маргиналия, чистой воды. Понятно, что в таких условиях не получится полноценно «на других посмотреть и себя показать». Поэтому, решением я расстроен, конечно. Новое место значительно повышает порог соучастия. Если раньше любой мог прийти в центр и стать монстрантом. Это было легко. Теперь все значительно сложнее. Усилий придется прикладывать больше. И главное — непонятно, в чем мы провинились?» — приводит ЕТВ слова организатора «Монстрации» Семена Чиркова.
В ответе министерства говорится о том, что «монстрация» не имеет никакого отношения к празднованию дня весны и труда, а это «может не позволить сотрудникам Министерства и полиции в должной мере обеспечить в полной мере мирный характер проводимых мероприятий, общественную безопасность и правопорядок».
По словам организатора, окончательное решение о том, состоится «Монстрация» или нет, еще не принято, поэтому этот вопрос будет вынесен на голосование.
Напомним, в прошлом году «Монстрация» не состоялась из-за разногласий, возникших между организаторами и свердловскими властями. а также бумажной волокиты.