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Где взять денег и как добиться успеха: в Архангельске впервые проходит добровольческий форум
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Где взять денег и как добиться успеха: в Архангельске впервые проходит добровольческий форум 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В субботу, 21 апреля, в Бабонегово стартовал добровольческий форум. Он проходит в Архангельской области впервые. В нем принимают участие более полусотни человек, больше всего людей приехало из столицы Поморья и Устьянского района. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет обсуждают лучшие практики и делятся опытом.
В Архангельской области порядка 20 тысяч человек вовлечены в добровольчество. Поддержка добровольчества осуществляется на протяжении долгих лет, не случайно Архангельская область стала одним из пилотных регионов по внедрению стандарта поддержки по развитию добровольчества. В прошлом году 7 представителей нашей области стали финалистами всероссийского конкурса «Доброволец России», в этом году у нас амбициозные цели, представители нашей области рассчитывают на премию «Доброволец России — 2018».
— Я искренне верю, что каждый найдет свое место, каждый. Нужно дать людям возможность проявить себя, — выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
О проекте, который потребует около 20 миллионов рублей, рассказала представитель Мезенского района Анастасия Малинина. Активисты планируют создать многофункциональный парк с тематическими зонами — экстрим, детская площадка, концертная зона, зона тихого отдыха, смотровая площадка с беседками на берегу Мезени и зона исторических достопримечательностей нашего района.
— Такого парка нет в нашем районе и в тех, с которыми мы граничим. Идея зародилась в 2014 году, когда нашли участок. Сейчас жители соседних домов скидывают туда мусор, строительные материалы. Это огромная проблема, ее надо решать с пользой для города. Уже проведен опрос населения, выполнены эскизы проекта, проект обсуждался в интернете. Ежегодно проводим там субботники, — рассказала Анастасия.
Губернатор области Игорь Орлов выступил перед волонтерами
Все желающие смогли задать свои вопросы
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