Любители пива приезжают в Курган за пенным напитком

Пиво Курганского пивоваренного завода всегда славилось своим отменным вкусом и качеством. Не секрет, что проезжавшие через Курган по железной дороге пассажиры, специально выходили на перрон, чтобы купить и увезти с собой бутылку свежего курганского пива. В этом году старейшему курганскому предприятию исполняется 105 лет, но оно, как и прежде, производит продукцию отменного качества.

А начиналось все в далеком 1909 году, когда австрийский подданный Вячеслав Антонович Гампль, управляющий пиво-медоваренным заводом Смолиных, решает построить в Кургане собственный пивоваренный завод. В этом же году он подает прошение о строительстве в Тобольское губернское управление, в прошении, в частности, указывалось: «Прошение от австрийского подданного Вячеслава Антоновича Гампль, проживающего в Кургане Тобольской губернии на заимке наследников Смолина о строительстве пиво-медоваренного завода на принадлежащем мне участке земли, в 1-й части города Кургана, на углу Скобелевской улицы и Шавринского переулка в квартале № 21. Со стороны Городских властей препятствий к постройке мною, на вышеуказанном участке завода, не встречается».

Здание Курганского пивоваренного завода В. А. Гампля. н. ХХ в.

21 июля 1909 года Гампль отправляет телеграмму в строительное отделение Тобольского губернского управления: «Когда могу надеяться на утверждение планов постройки пиво — медоваренного завода». Наконец, планы были утверждены, и весной 1910 года началось строительство, которое велось довольно успешно, но при постройке подвальных и складских помещений, произошел обвал земляной стены вдоль берега реки, что привело к неприятным последствиям — Гампль был привлечен к уголовной ответственности. После укрепления берега, строительство продолжилось.

План помещений пивоваренного завода. 1913 г.

Летом 1913 года все строительные работы, в основном, были закончены, внешне предприятие представляло собой единый архитектурный ансамбль, состоявший из нескольких двух и трех — этажных зданий, выстроенных в стиле модерн.

Из документов завода следует: «Пиво — медоваренный завод каменный, крытый железом в два и три этажа, имеющий форму глаголя. Угловое здание, имеющее вид башни для помещения сушильни в четыре этажа. Толщина каменных стен 0,5 и 0,45 сажен и фундамента 0,6 сажен. Высота каменных стен с верхом земли 6 сажен, с парапетом высотою 2 сажени, кирпичным сводом и вытяжной каменной трубой».

На заводе было установлено самое современное, на тот момент, заграничное оборудование:

«Внутри помещается сушильная печь — колорифер, в нижнем этаже — заторный чан и пивоваренный куб, в верхнем этаже — дробилка для солода и автоматические контрольные весы с элеватором.

Второе отделение в три этажа, в первом этаже помещается машинное отделение, во втором — комната для акцизных чиновников, в третьем этаже — помещение для водяных баков. В подвальном помещении находятся машины для сортировки и очистки солода и ячменя.

Пивной подвал каменный, крытый железом, длиною 15,8 сажен, шириною 10,2 сажени, высота каменных стен в 2 аршина для ледника — холодильника и бродильного отделения.

Против этих отделений, поперек корпуса помещается мойка для посуды, контора отпускная, подъемная и клетка для лестницы.

Над ледником двойные бетонные потолки на железных балках с нетеплопроводной набивкой. В остальных отделениях над конторой и мойкой верхние потолки деревянные. Полы во всем корпусе бетонные. Труба дымовая кирпичная, высотой 12 сажен. Окна деревянные, двойной переплет, размер разный. Двери с деревянными колодами. Фундамент в земле из кирпича. Колонны из чугуна».

Рабочие пивоваренного завода В. А. Гампля. 1913 г.

В страховом свидетельстве, подписанном В. А. Гамплем указывалось: «На заводе устроены: солодосушильня, пивоварочная, котельное отделение, солодовня, пивной подвал. Количество рабочих, работающих одновременно — 12 человек. Двигательной силой на заводе является паровая машина. Отопление паровое. Помещения и производство освещаются электричеством. Варка пива с помощью пара, а сушка солода колорифером. Отделения, в которых производится сушка, перегонка и другие операции, отделены от прочих помещений сводами, брандмауэрами. Ежедневно производится чистка всех помещений. Постоянно в верхних этажах здания в баках находится вода, из которых проведены трубы во все отделения на случай тушения пожара. На фабрике и около нее в нерабочее время учреждены караулы под наблюдением владельца и пивовара. Каких –либо огнеопасных промышленных заведений рядом с заводом не находится». Все имущество было застраховано на сумму 60000 рублей.

В июле 1913 года пивоваренный завод был запущен в эксплуатацию.

28 июля газета «Курганский вестник» писала: «Пивоваренный завод В. А. Гампль в Кургане, оборудованный машинами новейших конструкций, по заграничному типу пивоваренных заводов, произвел первый выпуск пива разных сортов. Цены на пиво умеренные. Извещая о вышеизложенном, надеемся, что почтеннейшая публика города Кургана и его уезда не оставит своим благосклонным вниманием производство завода».

Пиво выпускалось разных сортов: «Мартовское», «Пильзенское», «Венское», «Бок–Бир», «Столовое», «Русское» и мед. Так как пиво было очень высокого качества, то оно легко выдерживало конкуренцию с такими известными пивными производителями, как «Миней Мариупольский и Ко» и «Наследники Поклевского–Козелл». Пивные лавки Гампля располагались не только в Кургане, но и по всему уезду: в Макушинском, Чашинском, Лебяжьевском, Белозерском , Шмаковском и других населенных пунктах.

После революции предприятие было национализировано, и в 1919 году В. А. Гампль с семьей эвакуировался из Кургана, вместе с отступающей армией Колчака. Завод перестал функционировать. Производство пива возобновилось только в 1923 году. Вот, что писали курганские газеты по этому поводу: «Промкомбинат Курганского округа настоящим доводит до сведения все рестораны, кафе-столовые, буфеты и граждан города Кургана и его окрестностей, что после капитального ремонта и дооборудования пущен в ход пивоваренный завод, бывший Гампль в Кургане. Пиво изготовляется лучшим московским пивоваром и из лучших продуктов!»

Но это уже другая история.