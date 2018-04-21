Госдума прошла тест на знание истории Войны

Международная акция в преддверии Дня Победы «Я помню! Я горжусь Россией !» охватила в этом году больше полумиллиона человек. Это уже третье масштабное тестирование по истории Великой Отечественной войны, и его главной площадкой стала Госдума — здесь 21 апреля проверили свою историческую подкованность депутаты, члены Молодёжного парламента при Госдуме, студенты и школьники.

Первая задача — сохранить историческую память

Проверить свои знания можно было на одной из семи тысяч площадок в вузах, музеях и других организациях по всей стране — в этом году тестирование впервые охватило все регионы, а количество участников выросло почти вдвое со времён первой акции в 2015 году.

Такой растущий интерес помогает сохранить неискажённую историческую память, уверены депутаты. «Очень важно отстаивать правду о Великой отечественной войне. Если бы не было моих дедов и ваших прадедов, не было бы Победы», — сказала зампредседателя Комитета по экономполитике Альфия Когогина , которая пришла на тестирование вместе со своим девятилетним сыном.

Для неё Великая Отечественная война — это история её родных и всех семей, которые разрушила страшная военная пора. Сама Альфия Гумаровна не знала своих дедушек — они погибли, когда её родители были ещё малышами.

Школьники и студенты, которых в зале Госдумы собралось большинство, взяли в руки тесты и отложили гаджеты в сторону. Хотя телефоны никто не отбирал, пользоваться шпаргалками не имело смысла — тестирование проводилось анонимно, а результаты можно будет узнать только по специальному коду участника, а не по фамилии. На то, чтобы ответить на 30 вопросов о Великой Отечественной войне, отвели 45 минут.

«Ничего не бойтесь. Здесь нет оценок. Вы проверяете только сами себя», — подбодрил участников акции зампредседателя Госдумы Пётр Толстой

По его мнению, главное в результатах тестирования — это то, какие выводы из них сделают молодые люди: «Важно, как вы понимаете причинно-следственные связи между нашим прошлым, на которое мы опираемся, и нашим будущим, которое мы будем созидать вместе», — сказал депутат во время видеотрансляции в зале Госдумы.

32 страны заинтересовались тестами о Великой Отечественной войне

Благодаря международной акции о подвигах людей, воевавших в Великой Отечественной войне, узнают не только наши граждане, но и жители многих стран постсоветского и европейского пространства, рассказала куратор проекта, председатель Молодёжного парламента Госдумы Мария Воропаева . Вопросы для сегодняшнего тестирования перевели на шесть языков, и 21 апреля 2018 года на них отвечают в 32 зарубежных странах.

«Это важная международная акция, в которой участвует множество молодых людей как у нас в стране, так и за рубежом. Она повышает внимание к отечественной с истории, её актуальность и понимание», — подчеркнул в разговоре с « Парламентской газетой » первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , который принимал участие в тестировании в прошлом году.

Такая акция особенно важна, когда в некоторых странах, например, в Польше , уничтожается память о событиях Второй мировой войны, считает председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Когда на центральном военном кладбище Варшавы достаются из земли надгробия советских воинов, и святые останки тех, благодаря кому родились современные польские политики, остаются под открытым небом, архиважно распространять среди молодого поколения правду о событиях тех лет», — сказал он «Парламентской газете».

По его словам, тестирование по истории Великой отечественной войны, охватившее разные страны, наравне с Бессмертным полком, «продолжит двигаться по зарубежным странам, где есть представители Русского мира, где молодежь хочет знать правду о событиях прошлых лет».

В составлении теста приняли участие все желающие

Из теста действительно есть что почерпнуть. Он направлен не на то, чтобы человеку приходилось вспоминать сухие даты, которых многие боятся, как огня, а на то, чтобы из заданий можно было узнать что-то новое о переломных моментах Великой Отечественной войны и её героях — военачальниках, солдатах и работниках тыла, самоотверженность которых привела страну к Победе. «Ведь даже если на вопрос ответить не удастся, это станет ещё одним стимулом прийти домой, „погуглить“ информацию, прочитать книгу о героях войны или посмотреть историческое кино», — считает Мария Воропаева.

К составлению вопросника 2018 года подошли креативно — объявили конкурс на вопросы по истории Великой Отечественной войны, которые мог прислать любой желающий. Из присланных вариантов профессиональные историки выбрали 60 лучших вопросов. Половину их них включили в очный тест, а остальные — в онлайн-версию для тех, кто хочет проверить свои знания, но не успевает прийти на одну из площадок международной акции.

В течение 21 апреля онлайн-тест можно пройти на сайте проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией» кдгр.рф.