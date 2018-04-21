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Осетинку Арину Лолаеву ругают за шутки на ТНТ
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Осетинку Арину Лолаеву ругают за шутки на ТНТ 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Земляки поздравили Ариану Лолаеву с прохождением в полуфинал проекта Comedy Battle на телеканале ТНТ, но многие сочли, что она немногим лучше Ольги Бузовой, против концерта которой во Владикавказе высказался известный тренер по вольной борьбе.
Выступление девшки понравилось Семену Слепакову, Ксении Бородиной и Славе Комиссаренко, заседавшим в жюри. А вот у некоторых земляков шутки про первый бюстгалтер вызвали гнев. «А родные и друзья не видят ее рассказы про лифчик? Позор! Пусть хоть не говорит, что она осетинка», — возмущают осетины в социальных сетях. «А еще Бузову ругаем. Свои вон звезды какие», — добавляют другие пользователи.
Есть комментариии и в поддержку девушки. «Порадуйтесь за землячку, в своем жанре выступает. Нет ничего позорного, есть стиль, смысл и смешно. Позор — это когда воруешь, пьешь, не работаешь, употребляешь наркотики, не уважаешь старших, и этого позора нам хватает к великому сожалению», — возражают поклонники Лолаевой.
Ариана Лолаева из Осетии в проекте Comedy Battle на ТНТ прошла в финал! Поздравляем! #изосетиислюбовью
Публикация от R15 | #изосетиислюбовью️⠀⠀⠀ (@r15ru) 20 Апр 2018 в 10:53 PDT
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