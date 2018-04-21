Остров «Галичина». Как юных украинцев учат чтить память эсэсовцев — Life

Батюк, как следует из фотографий на ее странице в «Фейсбуке», водила своих юных подопечных на выставки, посвящённые украинским эсэсовцам, и приобщала к наследию последних на факультативных занятиях в школе.

Впрочем, скорее всего учительница отделается выговором. Ведь выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина», открыта для всех желающих в одном из львовских парков, а для её популяризации по улицам в автомобилях военных лет ездят люди, одетые в форму СС.

Три западноукраинские области — Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская — давно уже заслужили печальную славу «оазиса национализма». Одной из составляющих этого реноме в последние годы стала реабилитация памяти украинских эсэсовцев.

Памятные доски и кресты, выставки, занятия в школах. Почётные караулы — правда, пока что из энтузиастов, переодевшихся в эсэсовскую форму Второй мировой. Таким образом Галичина (название исторического западноукраинского региона, включающего эти три области) отмечает память одноимённой дивизии СС, созданной здесь в апреле 1943 года. Такой караул, например, в июле 2016 года стоял на могилах эсэсовцев, погибших в 1944 году в боях с Советской армией под Бродами, в селе Ясень Ивано-Франковской области.

Годом позже в селе Червоний Ивано-Франковской области с таким же почётным караулом из «ролевиков» в полевой эсэсовской форме были торжественно, в присутствии областных чиновников, перезахоронены остатки бойцов «Галичины». Только на этот раз рядом с ними стояли со своими знамёнами уже члены современных праворадикальных партий, таких как УНА-УНСО* и «Национальный корпус» (создан в 2016 году представителями полка нацгвардии «Азов»).

Так сказать, передача эстафеты от старых нацистов к молодым, проповедующим «украинский расовый социал-национализм» и «последний крестовый поход белых народов против возглавляемого семитами недочеловечества». Ивано-Франковское отделение организации «Патриот Украины», на основе которой четыре года назад был создан «Азов», в апреле 2013 года вместе с УНА-УНСО провело по улицам областного центра факельное шествие в память дивизии СС «Галичина».

Аналогичные ритуалы осенью 2017 года можно было наблюдать в селе Перевозей той же Ивано-Франковской области, где на стене родного дома установлена памятная доска гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палииву, одному из создателей «Галичины». Рядом с бойцами в эсэсовской полевой форме с винтовками наперевес выстроились облачённые в камуфляж ребята с флагами «Тризуба имени Степана Бандеры»* и УНА-УНСО.

Официально нацистская символика запрещена на Украине принятым в 2015 году законом (более известным как «закон о декоммунизации»). Однако на практике закон действует лишь в отношении советской символики и советских памятников, несколько тысяч которых были снесены за прошедшие годы. Но не в отношении символики и памятников украинских эсэсовцев, воевавших на стороне Третьего рейха.