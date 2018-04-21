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Забег, воздушные змеи и ретро-машины: Душанбе — 91 год
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Забег, воздушные змеи и ретро-машины: Душанбе — 91 год 

Мир24 1 час назад
Жители Душанбе празднуют День города. Столице Таджикистана — 91 год. Сегодня здесь проходят народные гулянья, воздушные змеи и ретро-машины. Корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова рассказала, как проходят торжества.
Сегодня и на больших площадях, и в маленьких скверах звучит музыка. Проходят концерты, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования.
Начался праздник с массового забега. На старт Международного марафона вышли спортсмены из 20 стран мира. Дистанция 21 километр. Финиш — в центре столицы у памятника эмиру — Исмаилу Самани. Самый быстрый участник получит 3,5 тысячи долларов.
А в парке Наврузгох запускают воздушных змеев. Фестиваль вызвал большой интерес у жителей. В небо над городом поднимаются десятки самодельных конструкций.
«Высота этого воздушного змея составляет четыре с половиной метра. Я его украсил изображениями достижений Таджикистана. Здесь государственные символы, ученые, поэты и достопримечательности республики», — сказал школьник из Согдийской области Фируз Расулов.
На другом конце города собрались любители ретро машин. ЗИМы, «Победы», «Виллисы» времен Второй мировой и Opel Admiral 30-х годов прошлого столетия. Гостям разрешили прикоснуться к раритетам и даже посидеть за рулем.
«Мне повезло, ведь редко где можно увидеть такие раритетные машины. Я с восторгом рассматривал каждый экспонат. Поздравляю всех душанбинцев с праздником», — сказал турист из Ирана Мустафо Гафури.
91-летие столицы отмечают не только в Душанбе, но и во всех крупных городах республики. Вечером на площади столицы состоится концерт с участием звезд таджикской эстрады.
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