«Зеленая весна»: москвичи высадили в «Сокольниках» 2,5 тысячи фиалок

Российские города стали чище. По всей стране прошли эко-субботники. Более 2,5 миллионов волонтеров помогали коммунальщикам облагораживать парки и скверы. В Москве к этой зеленой акции присоединилась корреспондент «МИР 24» Елизавета Генералова.

Давно прошли времена, когда на субботники людей заставляли приходить насильно. Сегодня это настоящий экологический праздник, на который собираются люди со всей России

«Мы из Нижнего Новгорода сюда приехали. Мы не могли пройти мимо такого яркого мероприятия. Экология — это модно, за этим наше будущее. Поможем миру вместе!» — сказали участники акции.

Сегодня в парке «Сокольники» вооружились граблями и лопатами порядка тысячи волонтеров. Вместе они устроили настоящую генеральную уборку — мыли, копали и поливали. По словам экологов самое важное — собрать с земли опавшую прошлогоднюю листву. Ведь именно в ней обычно пережидают холода насекомые-вредители. Очнувшись от зимней спячки, они могут уничтожить деревья и цветы. Многие добровольцы признаются, что для них субботник — это возможность интересно провести время на свежем воздухе вместе с семьей.

«Будущее поколение должно тоже трудиться», — сказала участница субботника.

«Мне очень хочется, чтобы мой любимый город был самым красивым и зеленым», — добавил волонтер.

По мнению врачей, садоводство помогает избавиться от стресса. Так что субботник приносит пользу не только растениям, но и самим волонтерам. Например, писатель Андрей говорит, что именно во время такой уборки к нему приходит муза.

«Мне нравится приводить в порядок парк, когда я это делаю, мне кажется, я привожу в порядок свои мысли и вдохновляюсь на новые сюжеты для своих рассказов», — отметил мужчина.

Волонтеры очистили Тропу здоровья и подготовили к летнему сезону Малый и Большой розарии, а также Сиреневый сад. Москвичи посадили в парке более 2500 фиалок. Для городских жителей это отличный способ стать ближе к земле.

Субботник в парке «Сокольники» — это только начало. Сегодня стартовала крупнейшая в стране природоохранная акция «Зеленая весна-2018», которая пройдет по всей России до 21 мая.

Сегодня все руководство Беларуси и жители страны взялись за грабли и лопаты. В республике также проходит субботник. Президент Александр Лукашенко с сыновьями посадил деревья у святого родника на малой родине.

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