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Макаров убрал территорию Александровского парка
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Макаров убрал территорию Александровского парка 

АиФ Санкт-Петербург 18 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вячеслав Макаров принял участие в общегородском субботнике.
Председатель петербургского ЗакСа поработал в Александровском парке: он убрал территорию и высадил деревья. В организации благоустройства Макарову помогли депутаты Законодательного собрания, сотрудники администрации Петроградского района и муниципальных советов, активисты молодежных организаций, школьники и простые граждане
«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто сегодня вышел на субботник, чтобы сделать наш город чище и краше, — подчеркнул спикер ЗакСа. — С каждым годом все больше петербуржцев участвуют в общегородском Дне благоустройства.. Благодаря нашим общим усилиям Санкт-Петербург становится одним из самых чистых и комфортных городов страны».
Всего на общегородской субботник 21 апреля вышли 235 тысяч человек. Губернатор Северной столицы посадил липу в Пушкине, а вице-губернатор Игорь Албин принял участие в субботнике у станции метро «Новокрестовская».
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