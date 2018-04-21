Макаров убрал территорию Александровского парка

Председатель петербургского ЗакСа поработал в Александровском парке: он убрал территорию и высадил деревья. В организации благоустройства Макарову помогли депутаты Законодательного собрания, сотрудники администрации Петроградского района и муниципальных советов, активисты молодежных организаций, школьники и простые граждане

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто сегодня вышел на субботник, чтобы сделать наш город чище и краше, — подчеркнул спикер ЗакСа. — С каждым годом все больше петербуржцев участвуют в общегородском Дне благоустройства.. Благодаря нашим общим усилиям Санкт-Петербург становится одним из самых чистых и комфортных городов страны».