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В Рязанской области планируют больше разводить пятнистых оленей
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В Рязанской области планируют больше разводить пятнистых оленей 

АиФ Рязань 1 час назад
21 апреля в Чучковском районе губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с ходом проекта по разведению пятнистых оленей, сообщает пресс-служба облправительства. Разводит оленей СПК «Вышгородский», а затем выпускает их в живую природу. Животные обитают на территории Шевырляевского государственного природного заказника. В августе 2017 года было выпущено 24 особи пятнистого оленя. Они успешно перезимовали и освоили территорию заказника. В этом году популяцию планируется увеличить.
«Это замечательный проект, — сказал Любимов. — Мы всячески будет содействовать его реализации. Хорошо, что этих красивых и грациозных животных вновь начинают разводить в регионе. Надеюсь, что Рязанская область вскоре будет опять этим славиться».
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