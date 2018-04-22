В Рязанской области планируют больше разводить пятнистых оленей

21 апреля в Чучковском районе губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с ходом проекта по разведению пятнистых оленей, сообщает пресс-служба облправительства. Разводит оленей СПК «Вышгородский», а затем выпускает их в живую природу. Животные обитают на территории Шевырляевского государственного природного заказника. В августе 2017 года было выпущено 24 особи пятнистого оленя. Они успешно перезимовали и освоили территорию заказника. В этом году популяцию планируется увеличить.

«Это замечательный проект, — сказал Любимов. — Мы всячески будет содействовать его реализации. Хорошо, что этих красивых и грациозных животных вновь начинают разводить в регионе. Надеюсь, что Рязанская область вскоре будет опять этим славиться».