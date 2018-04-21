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Иисус и пророк Иса: чем они отличаются
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Иисус и пророк Иса: чем они отличаются 

Русская семерка 32 минуты назад
Фото: Русская семерка
Христиане верят в Спасителя по имени Иисус Христос, а сторонники ислама — в Ису аль-Масиха. Зачастую несведущие люди отождествляют Иисуса и Ису. Однако между этими двумя личностями, скорее, больше различий, чем сходств.
Сходства
Марьям — мать Исы — забеременела им, подобно Марии, без вмешательства мужа. Так же, как и Иисус, во время своего пребывания на земле Иса творил всевозможные чудеса. Например, сразу после рождения он заговорил. Когда на Марьям посыпались обвинения в ее распутстве, младенец Иса сказал, что его, пророка, послал на землю Аллах.
Кроме того Иса лечил больных и воскрешал покойников точно так же, как это делал Христос. «Я исцелю слепого, прокаженного, и оживлю мертвых с дозволения Аллаха», — говорится в Коране. Кроме того, согласно все тому же Корану, услышав просьбу Исы, Аллах поставил на землю стол с яствами для того, чтобы убедить апостолов в правдивости слов главного пророка.
Ису хотели распять, как Иисуса. В Коране, как, впрочем, и в христианских текстах, распятие свершилось, вот только казнили совсем не Ису.
Различия
В отличие от сторонников христианской веры, мусульмане уверены в том, что мать Исы Марьям мучилась при родах, как обычная мирянка. «О, если бы я умерла раньше этого!» — кричала Марьям в то время, когда разрешалась от бремени. Также сторонники ислама отрицают и целомудрие Марьям.
Согласно Библии, Мария зачала будущего Спасителя только после того, как она согласилась на столь ответственную миссию. В то время как к Марьям явился ангел, который просто передал ей волю Аллаха. Этот приказ не предполагал какого-либо обсуждения или обдумывания.
В то время, как в христианской религии образ Бога представляет из себя тройственный союз: Отец, Сын и Святой Дух, в исламе — Бог един. Именно поэтому Иса — вовсе не сын Аллаха. Он пророк и посланник, но никак не сам Бог. Иса — обычный человек, каким, к примеру, был Адам. Согласно священным для всех мусульман текстам, Бог «достохвальнее» тех обстоятельств, благодаря которым у него имелся бы ребенок.
Ису, как и Иисуса, намеревались распять. Однако этого не произошло. Вместо Исы казнили другого юношу, который добровольно вызвался на смерть. Аллах изменил облик юноши так, что того невозможно было отличить от пророка. А Ису Аллах забрал на небеса без всяких мучений.
Второе пришествие
Согласно исламу, в данный момент Иса находится на небесах. Перед самым концом света он явиться на землю для того, чтобы победить лжепророка Даджаля, который к тому времени уже захватит власть, показывая людям различные чудеса. Мухаммед говорил, что Иса заключит брак с женщиной, и у него появятся дети. Через несколько лет Иса умрет. Пророк будет погребен в Медине, где для него уже имеется могила. По завещанию Мухаммеда, рядом с ней оставлено место и для Иисуса Христа.
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