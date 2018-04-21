Около 40 тыс. жителей Северной Осетии участвовали в масштабном субботнике

"Это первый в текущем году масштабный субботник в республике. На уборку территорий вышли около 40 тыс. человек. В социально значимой акции приняли участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, сити-менеджер Владикавказа Борис Албегов , сотрудники органов государственной власти, работники муниципальных учреждений, учебных заведений", — говорится в сообщении.

Только во Владикавказе субботник собрал 8 тыс. человек. К уборке привлекли 50 единиц специализированной техники. Уборку провели и во всех районах республики.

Республиканские субботники начались по инициативе главы Северной Осетии с момента его назначения на должность врио руководителя. Битаров лично принимает в них участие вместе с чиновниками, работниками бюджетных организаций.

Кроме того, в настоящее время в республике по поручению руководителя региона разрабатывается программа экологического воспитания, которая будет внедряться во всех муниципалитетах, начиная с детского сада.