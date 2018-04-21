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Около 40 тыс. жителей Северной Осетии участвовали в масштабном субботнике
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Около 40 тыс. жителей Северной Осетии участвовали в масштабном субботнике 

ТАСС 32 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия присоединилась к всероссийской экологической акцией «Зеленая весна», в которой приняли участие около 40 тыс. человек, в том числе и глава республики Вячеслав Битаров. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Это первый в текущем году масштабный субботник в республике. На уборку территорий вышли около 40 тыс. человек. В социально значимой акции приняли участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, сити-менеджер Владикавказа Борис Албегов, сотрудники органов государственной власти, работники муниципальных учреждений, учебных заведений", — говорится в сообщении.
Только во Владикавказе субботник собрал 8 тыс. человек. К уборке привлекли 50 единиц специализированной техники. Уборку провели и во всех районах республики.
Республиканские субботники начались по инициативе главы Северной Осетии с момента его назначения на должность врио руководителя. Битаров лично принимает в них участие вместе с чиновниками, работниками бюджетных организаций.
Кроме того, в настоящее время в республике по поручению руководителя региона разрабатывается программа экологического воспитания, которая будет внедряться во всех муниципалитетах, начиная с детского сада.
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