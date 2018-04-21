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Ветераны МВД помогли раскрыть около 300 преступлений в Калининградской области
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Ветераны МВД помогли раскрыть около 300 преступлений в Калининградской области 

Вести Калининград 36 минут назад
Фото: Вести Калининград
Около трёхсот преступлений помогли раскрыть ветераны МВД в прошлом году. Такие данные озвучил начальник регионального Управления Игорь Илларионов на торжественном собрании, посвященном ведомственному празднику Дню ветерана органов внутренних дел. Их сейчас в Калининградской области более 7,5 тысяч.
50 участвовали в Великой Отечественной войне. Фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда нашли в себе силы после Победы продолжить борьбу за правое дело. Они не дали разгуляться преступности в послевоенные годы, защищали правопорядок в лихие 90-е. После выхода в отставку многие сотрудники продолжают общественную работу.
Игорь Илларионов, начальник УМВД России по Калининградской области:
— Выражаю искреннюю признательность, что вы ежедневно, бескорыстно и с полной самоотдачей передаете свой богатый жизненный опыт молодому поколению защитников правопорядка.
Александр Казаченко, председатель совета ветеранов ОВД и вв калининградской области
— Приятно слышать те слова благодарности, которые говорили руководители. Те, кто пришёл сегодня и видит нашу работу, а мы будем помогать.
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