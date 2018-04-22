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Певец и телеведущий Сергей Лазарев прогулялся по Большой Садовой в Ростове
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Певец и телеведущий Сергей Лазарев прогулялся по Большой Садовой в Ростове 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Известный российский певец Сергей Лазарев прилетел в Ростов и решил прогуляться по центральным улицам. В социальных сетях он опубликовал фотографию, на которой можно узнать парк им. 1 Мая на Большой Садовой.
— Новый день — новая история! Солнце в Ростове-на-Дону, — написал Лазарев в своем Instagram.
Поклонники в комментариях расстроились, что не смогли посмотреть, как исполнитель выступает в Ростове. Но никаких мероприятий в донской столице с участием Лазарева в ближайшее время не анонсировалось, так что, скорее всего, Сергей прилетел в Ростов на закрытый концерт.
Подписчики вспомнили, что ровно 15 лет назад, в апреле 2003, певец впервые выступил в Ростове в составе дуэта Smash! вместе с Владом Топаловым.
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