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Анастасия Звягина приняла участие в субботнике в Наро‑Фоминском округе
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Анастасия Звягина приняла участие в субботнике в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина приняла участие в общеобластном субботнике «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Субботник «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» является центральным событием месячника благоустройства, стартовавшего в Московской области 14 апреля.
«Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина в Наро-Фоминском городском округе приняла участие в общеобластном субботнике «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!». В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления по информационной политике Московской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, представители администрации Наро-Фоминского городского округа, местные жители», — говорится в сообщении.
В Детском парке Наро-Фоминска были спилены сухие ветви, убран мусор и прошлогодняя трава, побелены деревья, а также наведен порядок на детских площадках.
После субботника Звягина совместно с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ посетила местное информагентство. Министр обсудила с коллективом редакции актуальные вопросы развития издания, а также встретилась с представителями школы юных журналистов.
В ходе общения 9-летняя Женя Телеляева показала свои публикации в местной газете. Несмотря на юный возраст, она является одним из лучших корреспондентов молодежной редакции информагентства. За победу в номинации «Проба пера» на фестивале юных журналистов девочке была вручена грамота, а также ценный подарок.
«Нам очень важны школы юных журналистов при информагентствах. Мы приглашаем всех молодых людей, всех, кому интересно практиковаться в наших редакциях, развивать свои журналистские таланты», — отметила Звягина.
Через два года газета «Основа», которая сейчас издается на базе Наро-Фоминского информагентства, отмечает 100-летний юбилей. Министр предложила ввести рубрику, где читателям будут рассказывать о том, что публиковалось в «Основе» век тому назад.
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