Xiaomi Mijia Smart Shoes: умные кроссовки

В современном мире умными могут быть не только гаджеты, но и совершенно обыденные вещи, которые никогда никакой электронной начинкой не оснащались. Яркий пример — кроссовки компании Xiaomi, а если быть точнее, ее суббренда Mijia. Когда-то такая обувь с «мозгами» могла вызывать лишь недоумение и насмешки, однако сегодня она пользуется все большей популярностью, и это вполне заслуженно. Если вы задумывались о покупке практичных кроссовок для бега, спортзала или даже для обычного повседневного использования, возможно, Mijia Smart Shoes — именно то, что вам нужно.

Надежность

Прежде всего, это кроссовки, а не умный гаджет. Даже при наличии какой-то электронной начинки Xiaomi Mijia Smart Shoes не перестают быть обувью для спорта. Они в буквальном смысле «заточены» под нагрузки и усердные занятия в зале. Как нельзя лучше к этому располагают и используемые материалы. В частности, верхняя часть выполнена из эластичного синтетического трикотажа с сетчатой структурой. Он не позволяет ноге сильно потеть и обеспечивает хорошую вентиляцию во время пробежки.

Для поддержания формы используется решение, получившее название Fishbone Arch Lock System. Под этим неймингом скрывается структура жесткости, напоминающая рыбий скелет. Основа ее — каучук. Она просматривается по продольным утолщениям, связывающим подошву и область шнуровки. Пятка же обрамлена специальной пластиковой вставкой, которая защищает от повреждений и промокания. Все внешние элементы имеют надежную прошивку.

Подошва трехслойная с основой из полиуретана. Спереди она чуть загнута вверх, что позволяет защитить пальцы в случае возможных ударов. Внутри предусмотрена амортизирующая прокладка. Сам же протектор для максимально надежного сцепления с грунтом имеет противоскользящие вставки и специальные углубления для отвода влаги. Все эти особенности делают Mijia Smart Shoes очень удобной и практичной обувью как для помещения, так и для улицы.

Умная начинка

Вся электронная начинка, что делает эти кроссовки умными, скрывается в маленьком модуле. Тактильно он никак не ощущается, да и веса особо не добавляет, поэтому даже при очень интенсивных тренировках о его наличии вы не вспомните. Внутри такого модуля установлены чип Intel Curie, акселерометр, гироскоп и несколько вспомогательных элементов. Предусмотренная защита от воды позволяет разгуливать в этих кроссовках даже под дождем.

Сам модуль можно установить в любую кроссовку. В каждой для него предусмотрена выемка и заглушка. Извлекать его придется лишь для подзарядки, но делать это необходимо лишь раз в несколько месяцев. Вся информация с датчиков передается на смартфон по Bluetooth LE. Отслеживаются данные в фирменном приложение Mi Fit, которое используется и для фирменных браслетов компании Xiaomi. Соответственно, если вы пользуетесь Mi Band, то и кроссовки подключить труда не составит.

Возможности

Xiaomi Mijia Smart Shoes способны автоматически распознавать ходьбу, бег и подъемы на высоту. Они могут считать количество шагов, измерять пройденное расстояние и рассчитывать количество затраченных калорий. Причем кроссовка с датчиком автоматически отличит пеший шаг от быстрого перемещения. Все данные хранятся на выделенной памяти чипа, с которой при Bluetooth-сопряжении копируются на смартфон.

В сравнении с тем же браслетом Xiaomi кроссовки предлагают не только возможность автоматического распознавания типа нагрузки, но и куда более точное измерение всех показателей. Надевая эту обувь только для спортзала, вы всегда сможете узнать, насколько эффективным было занятие. Статистика не будет учитывать простую дневную активность, которую как раз можно доверить трекерам Mi Band. Иными словами, Mijia Smart Shoes предназначены для тех, кто со спортом на ты.

Доступность

Умные кроссовки Xiaomi для мужчин доступны в трех цветах: черном, синем и сером. Цена на AliExpress составляет около 3 750 рублей за пару. На Gearbest купить их можно за 3 400 рублей. Женские варианты также в природе существуют, но найти их сложнее. Они обычно представлены в черном, бирюзовом и бело-оранжевом цветах. Их цена начинается с 3 050 рублей, что для качественной спортивной обуви, да еще и со встроенным фитнес-трекером, — более чем привлекательное предложение.