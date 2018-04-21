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Над улицей Кирова накануне Первомая запорхали пластиковые голуби
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Над улицей Кирова накануне Первомая запорхали пластиковые голуби 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
К Первомаю над пешеходным бульваром улицы Кирова в Калуге будут парить голуби, символы мира. Голубей, изготовленных, судя по всему, из пластика, в пролетах между арками, украшенными пластиковыми же еловыми ветками, начали развешивать 21 апреля. Пока голубей немного, но к 1 мая их будет около шестисот. Именно такая цифра, во всяком случае, фигурировала в тендере на украшение Калуги к майским праздникам, размещенном на сайте госзакупок. Всего на украшение Калуги к майским праздникам в этом году из городского бюджета было выделено 10 миллионов рублей.
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