Парк китайско-российского межрегионального сотрудничества начал работу в г. Циндао

Циндао , 21 апреля / Синьхуа / — В субботу в восточнокитайском приморском городе Циндао стартовала работа Парка китайско-российского межрегионального сотрудничества.

Как сообщил ответственный представитель комитета по управлению Циндаоской зоной международного экономического сотрудничества, где расположен названный парк, 2018 год — Год межрегионального сотрудничества и обменов Китая России . Парк китайско-российского межрегионального сотрудничества в Циндао стал первым подобным парком в рамках вышеуказанного года.

На церемонии старта работы парка китайская и российская стороны подписали 11 соглашений по сотрудничеству и меморандумов о взаимопонимании, которые касаются аэрокосмической, научно-исследовательской, культурной, художественной и других областей.

По плану, площадь первой очереди Парка китайско-российского межрегионального сотрудничества в Циндао достигнет примерно 2 кв. км, где будут сконцентрированы помещения для культурно-художественных обменов Китая и России, китайско-российских образовательных обменов, китайско-российской торговли, китайско-российского сотрудничества по инновационной промышленности, а также китайско-российский интеллектуальный и экологический жилищный район.

Власти города Циндао в субботу также заявили о готовности инвестировать 30 млрд рублей в 2018 году на строительство Парка российско-китайского межрегионального сотрудничества в Москве , который станет «побратимом» подобного парка в Циндао. Он призван помогать китайским предприятиям в открытии бизнеса в России и стимулировать взаимное инвестиционное сотрудничество двух стран. Площадь застройки на поверхности земли составляет 150 тысяч кв. м, а под землей — 40 тысяч кв м.

Согласно данным Управления по коммерческим делам города Циндао, по состоянию на конец 2017 года, в Циндао зарегистрировано 96 проектов с российскими инвестициями, а в России — 45 проектов с циндаоскими инвестициями. В 2017 году внешнеторговый оборот между Циндао и Россией достиг 3,068 млрд долларов США с ростом на 20,4 проц. в годовом исчислении. -0-