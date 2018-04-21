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Долина реки Сетунь преобразилась благодаря субботнику
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Долина реки Сетунь преобразилась благодаря субботнику 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 21 апреля, в природном заказнике «Долина реки Сетунь» прошел субботник, посвященный Дню Земли. Горожане посадили цветы и деревья, развесили скворечники.
— Традиционно апрель — месяц уборки города после зимы. Приводятся в порядок не только улицы и дома, но и природные территории, где, к сожалению, остался мусор после навалов снега. Субботники приносят пользу не только москвичам, но и животным, и птицам, которые проживают в мегаполисе. Нужно помочь природе, без нас она не справится, — сказал заместитель руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Мельников. Всем желающим выдали грабли, мешки и перчатки. Из питомника заранее доставили гортензии в цветочных горшках, и горожане разбили на территории заказника гортензиевый сад. Уже через месяц стебли цветов покроются листьями, и в августе-сентябре можно будет полюбоваться на крупные белоснежные соцветия. Гортензии морозоустойчивы и замечательно растут в условиях московского региона, заверили цветоводы.
Рядом высадили молодые 10-летние клены. Сейчас стволы деревьев довольно тонкие, но пройдет несколько лет, они окрепнут и будут радовать посетителей заказника приятной глазу зеленью.
— Клены замечательно приживаются, устойчивы к болезням и достаточно суровому климату, хорошо растут в условиях мегаполиса, где высокая загазованность, и дают много кислорода, — рассказал директор дирекции природных территорий «Царицыно» Леонид Хрунов.
Для птиц заранее заготовили нарядные скворечники в дизайнерском исполнении. Сергей Мельников лично повесил один из птичьих домиков на березу, поднявшись повыше с помощью лестницы. Оказывается, для того, чтобы не перегреться от прямых лучей полуденного солнца. скворечник должен быть правильно сориентирован по сторонам света. Лучше всего, если леток направлен на восток или юго-восток. Не следует направлять леток на север или северо-восток, так как именно с этих направлений чаще всего дует сырой холодный ветер, нередко с дождями.
— У нас предусмотрены домики для многих птиц. Зимой делаем их для уток, весной для скворцов, — рассказал Мельников.
Он напомнил, что субботники в этом году прошли 14 и 21 апреля. Так что можно ожидать, что к первомайским праздникам столица засияет красотой и чистотой.
Также в рамках субботника в долине реки Сетунь для горожан состоялись различные акции и мастер-классы, а также праздничный концерт.
СПРАВКА «ВМ»
День Земли — международная акция, которая проводится в разных странах с 1970 года и посвящена началу весенних экологических мероприятий и инициатив. В России этот праздник отмечают уже седьмой год. День земли совпадает с традиционным временем субботников.
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