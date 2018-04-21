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Книжный союз и Движение школьников запустили проект по развитию чтения
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Книжный союз и Движение школьников запустили проект по развитию чтения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проект по развитию чтения представили Российский книжный союз и Российское движение школьников (РДШ) на Московском международном салоне образования, сообщили в субботу в пресс-службе корпорации «Российский учебник», на стенде которого прошла презентация.
"Новый масштабный проект по популяризации чтения РДШ будет реализовывать совместно с Российским книжным союзом. В рамках данной инициативы запланированы полномасштабные проекты по популяризации чтения среди подростков, опросы и конкурсы, разработка методик взаимодействия со школами", — отметили в пресс-службе.
"Нам очень важно получить в лице школьников, педагогов и родителей послов чтения, тех, кто знает — если ты читаешь, веришь в себя, ты можешь достичь невозможного", — сказала председатель Комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.
Герой России, космонавт-испытатель, председатель «Российского движения школьников» Сергей Рязанский подчеркнул, как важен для космонавта и любого другого образованного человека широкий кругозор. «При наборе в отряд космонавтов задают самые разные и неожиданные вопросы: Сколько углов у кирпича? Какие московские театры вы знаете? Кто написал купание красного коня? Современный человек должен иметь широкий кругозор, уметь брать информацию из соседних областей. Важно много читать, уметь анализировать информацию и уметь расставлять приоритеты, и этому учит чтение», — считает Рязанский.
Гостям салона он рассказал, как во время эксперимента в рамках космической программы находился в полной изоляции и за 105 суток прочитал 78 книг, именно книги помогли ему выдержать все испытания в непростых условиях. «Когда смотришь на Землю со станции — сверху границ не видно, все границы мы все придумываем себе сами. Если человек читает, мечтает, то границ перед ним не будет», — сказал космонавт.
Московский международный салон образования на ВДНХ проходит с 18 по 21 апреля.
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