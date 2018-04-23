Ещё
МВД Франции направит силовиков на границу, где активисты пытаются заблокировать проход мигрантам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД Франции направит силовиков на границу, где активисты пытаются заблокировать проход мигрантам 

RT на русском 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что его ведомство поручило отправить подкрепления полиции и жандармерии на перевал Эшелль во французских Альпах, где активисты пытаются заблокировать перевал, используемый мигрантами для попадания из Италии во Францию.
Об этом сообщается в коммюнике МВД Франции.
«Глава МВД Жерар Коллон со всей решимостью осуждает все провокации, жестикуляции и инциденты, который ознаменовали эти выходные в Верхних Альпах, источником которых стали активисты ультраправых и ультралевых… Как следствие существенное подкрепление полиции и жандармерии будет развернуто начиная с сегодняшнего вечера», — указывается в заявлении.
Отмечается, что дополнительные подразделения сотрудников правоохранительных органов должны будут контролировать «абсолютное соблюдение пограничного контроля».
В коммюнике уточняется, что ранее активисты движения Génération identitaire (GI) отправились на перевал Эшелль во французских Альпах, чтобы заблокировать «главный путь» притока нелегальных мигрантов из Италии во Францию.
RT на русском: последние новости
МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной В Германии ждут от КНДР шагов в подтверждение намерений о прекращении испытаний Пушков прокомментировал слова Макрона о «строительстве новой Сирии»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США314
Масляков резко пригрозил Светлакову249
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России27
В Раде назвали главное требование Запада к Украине18
Мавзолей Ленина закроют в Москве25
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение