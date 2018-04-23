МВД Франции направит силовиков на границу, где активисты пытаются заблокировать проход мигрантам

Франции Глава МВД Жерар Коллон заявил, что его ведомство поручило отправить подкрепления полиции и жандармерии на перевал Эшелль во французских Альпах, где активисты пытаются заблокировать перевал, используемый мигрантами для попадания из Италии во Францию.

Об этом сообщается в коммюнике МВД Франции.

«Глава МВД Жерар Коллон со всей решимостью осуждает все провокации, жестикуляции и инциденты, который ознаменовали эти выходные в Верхних Альпах, источником которых стали активисты ультраправых и ультралевых… Как следствие существенное подкрепление полиции и жандармерии будет развернуто начиная с сегодняшнего вечера», — указывается в заявлении.

Отмечается, что дополнительные подразделения сотрудников правоохранительных органов должны будут контролировать «абсолютное соблюдение пограничного контроля».

В коммюнике уточняется, что ранее активисты движения Génération identitaire (GI) отправились на перевал Эшелль во французских Альпах, чтобы заблокировать «главный путь» притока нелегальных мигрантов из Италии во Францию.