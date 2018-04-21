Клинцевич: прилюдное осквернение памятника в Польше стало следствием политики властей

Как сообщил ранее ТАСС лидер общественной организации «Польско-российское братство» Петр Радтке, группа вандалов закрасила красной краской памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Они снимали свои действия на видеокамеру, запись размещена в интернете. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди, выступившие в защиту памятника и потребовавшие «прекратить осквернение мемориала». В ответ прозвучали слова о том, что этот монумент нелегален по новому закону о декоммунизации.

"С сожалением должен констатировать, что подобное показательно демонстративное надругательство над священными для России символами стало следствием государственной политики, которая проводится в Польше уже не первый год. Понятно, что в этом контексте трудно вести речь о каком-либо серьезном улучшении российско-польских отношений", — сказал Клинцевич.

Он добавил, что это далеко не первый случай осквернения памятников советским солдатам-освободителям в Польше. Однако в данном случае, по мнению сенатора, показательно, что акт вандализма совершен не под покровом ночи, а с максимальным привлечением внимания общественности. «Вандалы сознательно орудовали прилюдно, снимали свои действия на видеокамеру, стараясь тем самым привлечь к ним максимум внимания», — отметил Клинцевич.