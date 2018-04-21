Акция «Миллион деревьев» прошла в Центральном округе 

Префект ЦАО Владимир Говердовский тоже принял в ней участие.
Всего в округе определили 44 адреса для высадки 150 деревьев и 3,5 тысячи кустарников. Место и породы растений выбрали горожане через портал «Активный гражданин».
В рамках акции деревья в городе сажают десятый сезон. За это время озеленили Садовое кольцо, Тверскую и другие улицы.
— Сегодня у нас во всех районах проходят субботники и на это время более 150 тысяч человек приняли участие в них. Традиционно мы каждый год сажаем деревья. Эта акция проходит больше пяти лет. Очень хорошо, что жители сами могут выбрать, какие деревья и кусты они хотели бы видеть в своем дворе, прилагают усилия в благоустройстве территорий, а мы обеспечиваем горожан посадочными материалами и инструментами, — прокомментировал Владимир Говердовский.
За 2018 год в центре Москвы появится около двух тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников.