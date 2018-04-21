В Самаре временно ограничат движение трамваев на проспекте Ленина и Ново-Садовой

В воскресенье, 22 апреля, в областной столице протестируют скоростной трамвай. Маршрут S5 пройдет от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона «Самара Арена».

— С 16:00 до 18:00 движение трамваев № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25 будет приостановлено, — рассказали в самарской мэрии.

Ограничения коснутся улиц Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Галактионовской и Полевой. Также движение трамваев приостановят на проспекте Ленина, улице Ново-Садовой, Демократической и Ташкентской.

Трамвай S5 остановится у музея Алабина, Самарской площади, КРЦ «Звезда», на Барбошиной поляне и Московском шоссе.