В Самаре временно ограничат движение трамваев на проспекте Ленина и Ново-Садовой 

В воскресенье, 22 апреля, в областной столице протестируют скоростной трамвай. Маршрут S5 пройдет от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона «Самара Арена».
— С 16:00 до 18:00 движение трамваев № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25 будет приостановлено, — рассказали в самарской мэрии.
Ограничения коснутся улиц Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Галактионовской и Полевой. Также движение трамваев приостановят на проспекте Ленина, улице Ново-Садовой, Демократической и Ташкентской.
Трамвай S5 остановится у музея Алабина, Самарской площади, КРЦ «Звезда», на Барбошиной поляне и Московском шоссе.
Власти Самары уточнили маршрут движения скоростного трамвая. Он будет работать только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, а именно 17, 21, 25 и 28 июня, 2 и 7 июля. На линию выпустят 87 составов. Интервал движения составит всего 2 минуты.