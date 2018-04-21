Нацфонды России и Турции инвестируют по $500 млн в совместные проекты

"Созданный в 2017 году Российско-турецкий инвестиционный фонд нацелен на укрепление экономических отношений между двумя странами и увеличение потока инвестиций, — приводит агентство слова Дмитриева. — РФПИ и Фонд национального благосостояния Турции намерены инвестировать по $500 млн в проекты, которые послужат реализации указанных целей. Основное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, сферам здравоохранения и информационных технологий".

По его словам, «экономические связи способствуют налаживанию или укреплению политических отношения между странами». «В этой связи инвестиционные фонды можно назвать своего рода представителями сферы финансовой дипломатии», — подчеркнул глава РФПИ.