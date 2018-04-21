Ещё
Глава ЮНЕСКО призвала власть РФ расследовать гибель екатеринбургского журналиста Максима Бородина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

Глава ЮНЕСКО призвала власть РФ расследовать гибель екатеринбургского журналиста Максима Бородина 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала российских властей расследовать обстоятельства гибели известного екатеринбургского журналиста Максима Бородина, скончавшегося 15 апреля.
«Я призываю провести тщательное и прозрачное расследование гибели Максима Бородина. Я уверена, что власти приложат все усилия для определения обстоятельств его смерти», — сказала она.
Максим Бородин, журналист екатеринбургского портала «Новый день», 13 апреля выпал с балкона 5 этажа. А через два дня, не приходя в сознание, он скончался в реанимации. Коллеги его запомнили как профессионала, который не боялся «копать» самые запутанные темы.
e1.ru: последние новости
Помощника уральского депутата, который отбирал квартиры у одиноких стариков, лишили корочек «Это был лабиринт запятых, точек, тире»: екатеринбуржцы написали «Тотальный диктант» Крутые автомобили, дома, бассейны: свердловские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ предотвратила теракты в России146
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство40
Скончалась Нина Дорошина191
В Сети всплыли эротические фото Собчак185
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть116
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение