Глава ЮНЕСКО призвала власть РФ расследовать гибель екатеринбургского журналиста Максима Бородина

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала российских властей расследовать обстоятельства гибели известного екатеринбургского журналиста Максима Бородина , скончавшегося 15 апреля.

«Я призываю провести тщательное и прозрачное расследование гибели Максима Бородина. Я уверена, что власти приложат все усилия для определения обстоятельств его смерти», — сказала она.

Максим Бородин, журналист екатеринбургского портала «Новый день», 13 апреля выпал с балкона 5 этажа. А через два дня, не приходя в сознание, он скончался в реанимации. Коллеги его запомнили как профессионала, который не боялся «копать» самые запутанные темы.