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Нюша призвала жителей Москвы следить за чистотой
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Нюша призвала жителей Москвы следить за чистотой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Нюша заметила, что на улицах города появилось слишком много мусора.
Певица порадовалась, что в Москву наконец-то пришла настоящая теплая весна. «По весеннему ветрено и солнечно. Наконец растаял снег и всплыло всё то, что мы старательно кидали в сугробы на улице. Я в ужасе, дорогие мои…» — призналась звезда. Осознав масштаб проблемы, девушка призвала всех своих подписчиков и знакомых в любое время года, независимо от того, смотрит ли кто-то посторонний, выбрасывать мусор исключительно в урны. Нюша отметила, что Москва — прекрасный, красивый город, который
может быть чистым. «Почувствуем себя частью его и не дадим ему задохнуться в наших фантиках и бутылках. Начинай с себя», — призвала артистка.
Поклонники похвалили певицу за то, что она обращает внимание на действительно важные темы, ведь многие читатели прислушаются к советам своего кумира.
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