Борьба с контрафактным табаком: как избавиться от нелегальной продукции?

Россияне все чаще выбирают нелегальные сигареты. По данным исследовательской группы TNS, их доля на отечественном рынке за последний год выросла в 1,7 раза до 7,7%. Это около 20 млрд серых сигарет.

Белоруссии, Армении и Киргизии, ОАЭ и В основном, контрафактные сигареты попадали в нашу страну из Казахстана Сербии . Наметилась и другая тенденция: все больше нелегальной продукции производится внутри России . С учетом крымской продукции в общем объеме нелегальных сигарет ее доля составляет 34%.

Вот что говорит главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев

Максим Королев главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» «Раньше мы говорили все время о проблеме из соседних стран: из Белоруссии, Казахстана, что они производят, и нет граничного контроля, эти продукты попадают на рынки. Сейчас, похоже, на первое место выходит проблема внутреннего подпольного производства, и не только подпольного, но и безакцизного производства на легальных фабриках. Один из примеров, самый яркий, наверное, из последних лет, — это Моршанская фабрика, которая была расследована налоговой инспекцией очень подробно. Стало понятно, в каких объемах вполне легальная старая, уважаемая фабрика производит продукцию, уплачивая налоги, примерно пачка к пачке. Как в реальности, трудно сказать, потому что скрытая часть, которая прошла без налогов, следов мало оставляет, но налоговики выявили вот такой объем, может быть, он больше. Можно ожидать, что есть и другие предприятия, которые обеспечивают курильщиков своей продукцией по сниженным ценам, безакцизным».

Главная причина увеличения нелегальной продукции — это быстрый рост акцизных ставок. Сейчас налог на пачку составляет 50 рублей, и это сильно опережает покупательную способность россиян, поэтому россияне выбирают боле дешевый нелегальный товар. Вот какое мнение высказал генеральный директор группы компаний «Табачный капитан» Антон Воронов:

Антон Воронов генеральный директор группы компаний «Табачный капитан» «Тут несколько каналов. Во-первых, конечно, сопредельная область с Казахстаном, Белоруссией, в первую очередь, ну, что-то типа Оренбурга . Там вообще показатели зашкаливают, просто на каждом углу какие-то частники из багажников, которые не имеют никакой ответственности за это, торгуют. С другой стороны беда еще в том, что сам по себе табачный рынок загнан в угол из-за того что, несмотря на то, что цена растет, но маржа продавца только падает. То есть уже сейчас она составляет всего лишь около 8-8,5%. То, что говорят табачные продавцы, табаканисты — это то, что многие вынуждены начинать торговать серым товаром, потому что в нем больше маржинальности. Действительно много товара и до Москвы доезжает, появляется, чего не было последние много-много лет. Какая-то схема с акцизными марками, которые на самом деле настоящие, только за них акциз не уплачен. Их как бы приобрели на Гознаке, должны были уплатить акциз, потом по бумагам фабрика сгорела вместе с марками, а марки на самом деле остались. Есть спрос на товар, который стоит 50-60 рублей, а он легальный, полностью, когда за него уплачен акциз, не может стоить дешевле 70 рублей. В регионах небогатых сейчас пачка сигарет 90 и выше рублей уже стоит, не все могут заплатить эту цену. Люди ищут, где подешевле, то есть люди понимают, что они покупают безакцизное, но, тем не менее, голосуют рублем».