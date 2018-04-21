Борьба с контрафактным табаком: как избавиться от нелегальной продукции? 

Россияне все чаще выбирают нелегальные сигареты. По данным исследовательской группы TNS, их доля на отечественном рынке за последний год выросла в 1,7 раза до 7,7%. Это около 20 млрд серых сигарет.
В основном, контрафактные сигареты попадали в нашу страну из Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии, ОАЭ и Сербии. Наметилась и другая тенденция: все больше нелегальной продукции производится внутри России. С учетом крымской продукции в общем объеме нелегальных сигарет ее доля составляет 34%.
Вот что говорит главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев:
Максим Королев главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» «Раньше мы говорили все время о проблеме из соседних стран: из Белоруссии, Казахстана, что они производят, и нет граничного контроля, эти продукты попадают на рынки. Сейчас, похоже, на первое место выходит проблема внутреннего подпольного производства, и не только подпольного, но и безакцизного производства на легальных фабриках. Один из примеров, самый яркий, наверное, из последних лет, — это Моршанская фабрика, которая была расследована налоговой инспекцией очень подробно. Стало понятно, в каких объемах вполне легальная старая, уважаемая фабрика производит продукцию, уплачивая налоги, примерно пачка к пачке. Как в реальности, трудно сказать, потому что скрытая часть, которая прошла без налогов, следов мало оставляет, но налоговики выявили вот такой объем, может быть, он больше. Можно ожидать, что есть и другие предприятия, которые обеспечивают курильщиков своей продукцией по сниженным ценам, безакцизным».
Главная причина увеличения нелегальной продукции — это быстрый рост акцизных ставок. Сейчас налог на пачку составляет 50 рублей, и это сильно опережает покупательную способность россиян, поэтому россияне выбирают боле дешевый нелегальный товар. Вот какое мнение высказал генеральный директор группы компаний «Табачный капитан» Антон Воронов:
Антон Воронов генеральный директор группы компаний «Табачный капитан» «Тут несколько каналов. Во-первых, конечно, сопредельная область с Казахстаном, Белоруссией, в первую очередь, ну, что-то типа Оренбурга. Там вообще показатели зашкаливают, просто на каждом углу какие-то частники из багажников, которые не имеют никакой ответственности за это, торгуют. С другой стороны беда еще в том, что сам по себе табачный рынок загнан в угол из-за того что, несмотря на то, что цена растет, но маржа продавца только падает. То есть уже сейчас она составляет всего лишь около 8-8,5%. То, что говорят табачные продавцы, табаканисты — это то, что многие вынуждены начинать торговать серым товаром, потому что в нем больше маржинальности. Действительно много товара и до Москвы доезжает, появляется, чего не было последние много-много лет. Какая-то схема с акцизными марками, которые на самом деле настоящие, только за них акциз не уплачен. Их как бы приобрели на Гознаке, должны были уплатить акциз, потом по бумагам фабрика сгорела вместе с марками, а марки на самом деле остались. Есть спрос на товар, который стоит 50-60 рублей, а он легальный, полностью, когда за него уплачен акциз, не может стоить дешевле 70 рублей. В регионах небогатых сейчас пачка сигарет 90 и выше рублей уже стоит, не все могут заплатить эту цену. Люди ищут, где подешевле, то есть люди понимают, что они покупают безакцизное, но, тем не менее, голосуют рублем».
По мнению экспертов, спасти положение поможет введение системы маркировки сигарет. Эксперимент по выпуску маркированной продукции стартовал в России в январе и продлится до конца декабря. Вместе с тем, правительство России вновь планирует повысить акцизы на алкоголь и сигареты, что еще увеличит их цены в рознице.