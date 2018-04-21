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Итальянский журналист: истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ
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Итальянский журналист: истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ 

Вести Калининград 22 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза прокомментировал выпады запада в отношении России и Калининградской области. Он выразил мнение, что истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ.
В чём бы сейчас Россию не обвиняли, все бездоказательно. Кьеза принял участие в заседании калининградского дискуссионного клуба.
«Европа на Россию смотрит с подозрением. Когда говорится о вашем регионе, то СМИ этому месту дают описание как плацдарм, который угрожает. Угрожает Польше, угрожает Прибалтике. Это комедия, которая идёт постоянно и систематично. И нагнетающие этой атмосферы это прибалтийские республики. Евродепутаты 80% времени тратят на нагнетание обстановки против России», — сказал он
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