Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза прокомментировал выпады запада в отношении России и Калининградской области. Он выразил мнение, что истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ.
В чём бы сейчас Россию не обвиняли, все бездоказательно. Кьеза принял участие в заседании калининградского дискуссионного клуба.
«Европа на Россию смотрит с подозрением. Когда говорится о вашем регионе, то СМИ этому месту дают описание как плацдарм, который угрожает. Угрожает Польше, угрожает Прибалтике. Это комедия, которая идёт постоянно и систематично. И нагнетающие этой атмосферы это прибалтийские республики. Евродепутаты 80% времени тратят на нагнетание обстановки против России», — сказал он