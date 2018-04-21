Итальянский журналист: истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза прокомментировал выпады запада в отношении России Калининградской области . Он выразил мнение, что истерию вокруг мнимой российской агрессии создает Прибалтика и западные СМИ.

В чём бы сейчас Россию не обвиняли, все бездоказательно. Кьеза принял участие в заседании калининградского дискуссионного клуба.