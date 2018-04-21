Сирия надеется на помощь России в организации импорта своих товаров

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Сирия рассчитывает на помощь России в организации путей для экспорта и импорта товаров в страну, также сейчас среди приоритетных задач — восстановление железной дороги, создание банков с иностранным участием и восстановление промышленности. Об этом сообщил председатель Союза промышленных палат (СПП) Сирии Фарес аш-Шихаби в субботу на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума.

"Мы нуждаемся в доставке силикона — чистый силикон, который сейчас используется в производстве компьютеров, в огромных количествах находится в Сирии. У нас есть производство очень современное, но мы нуждаемся во многих вещах, которые не производятся в Сирии. Сейчас стоит цель достичь свободы перемещения товаров между нашими двумя странами [РФ и Сирией]", — сказал он.

Глава Союза отметил, что сейчас Сирии нужны серьезные инвестиции в различных сферах. «Нуждаемся в совместных банках, совместные страховые организации, транспорте, в том числе морском, заводах, энергетике, продовольствии, нам нужна химическая промышленность. Хотелось бы восстановить нашу железную дорогу, потому что все было разрушено и разворовано. Также нуждаемся в прививках, в химикатах для сельского хозяйства», — перечислил он.

Посол Сирии в РФ Риад Хаддад выразил уверенность, что война в его стране близится к завершению, а значит, пора заниматься экономическим возрождением страны. Россия находится «в начале списка» стран, которые сейчас могут претендовать на сотрудничество с Сирией. «Те, кто принимал участие в этой победе, должны участвовать в восстановлении Сирии», — подчеркнул он.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.