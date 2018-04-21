Убыточны и больны. Директоров дорожных госпредприятий ждут отставки

Вирус лучше увольнения

Минимущества Ставрополья посчитало доходность государственных предприятий в 2017 году и ужаснулось убыткам «Крайзооветснаба», «Крайавтомоста», «ЖКХ Кировского района», Будённовского и Минераловодского дорожных ремонтно-строительных управлений» и «Корпорации развития Ставропольского края».

Работой корпорации уже заинтересовались правоохранительные органы . Гендиректор Заур Абдурахимов подозревается в мошенничестве. Он был задержан в аэропорту и госпитализирован в больницу под конвоем.

Директора четырёх убыточных предприятий дорожной сферы тоже внезапно заболели, узнав о предстоящих отставках. Минимущества не называет конкретных фамилий. Однако официальный комментарий на сайте ведомства больных не щадит: «Удивительным образом всех разом поразил какой-то вирус, и несколько руководителей-»дорожников» одновременно ушли на больничный».

«ГУПы и в предыдущие годы показывали не лучшие результаты, поэтому было принято решение об увольнении директоров», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Личковаха.

Дорогие дороги

У министерства убытки «дорожников» вызывают недоумение, потому что ГУПам достаётся немало государственных заказов. Буденновское МДРСУ в 2017 году исполняло контракт на сумму почти 455 млн рублей по ремонту дорог. Минераловодское ДРСУ ремонтировало трассы в Минераловодском, Георгиевском и Предгорном районах за 380,5 млн рублей. «Крайавтомост» выполнил два крупных контракта на 32 и 34 млн рублей.

Почему же эти предприятия остались убыточными?

«Возможно, слабое здоровье мешает отдельным руководителям выполнять стоящие перед ними задачи, но от этого не должны зависеть семьи многотысячных коллективов наших предприятий», — процитировала пресс-служба министра Алексея Газарова.

Неэффективным считает управленцев убыточных ГУПов и зампредседателя комитета краевой Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Александр Сысоев

«Битва за государственные контракты в дорожной сфере достаточно жёсткая, потому что это гарантированный заработок. Если ГУП получает заказ и не может на нём заработать, значит, надо призывать к ответу руководителя, который нерационально использует свои полномочия и имущество, переданное им краем».

На тендерах у ГУПов по закону преференций быть не может, хотя государство иногда оказывает им другие формы поддержки: укрепляет материальную базу, помогает с покупкой техники.

На практике в Ставропольском крае в бытность бывшего министра дорожного хозяйства, строительства и архитектуры Игоря Васильева применялись особые методы отбора исполнителей дорожно-строительных работ. В муниципалитетах объявляли режим чрезвычайной ситуации, который позволял заключать контракты без конкурсных процедур. Именно эта схема и легла в основу 12 уголовных дел против экс-министра и его заместителей Андрея Лазуткина и Ирины Коваленко . В марте суд продлил Васильеву срок содержания под стражей до 13 мая.

«К тому, как распределяются контракты, есть много вопросов, — говорит руководитель одной из частных дорожных фирм. — Кто-то постоянно получает заказы, а кто-то, даже располагая всеми ресурсами, не работает, потому что его не устраивают кабальные условия контрактов».

В этому году дорожный фонд Ставропольского края составляет почти 7 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей. пойдёт на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог. Кто их будет приводить в порядок, государственные или частные предприятия, по мнению Александра Сысоева, не так уж важно. Главное, чтобы ездить по ним было безопасно и гладко.